Lionelis Messi pelnė du įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą MLS rungtynėse

33-ojo turo rungtynėse „Inter“ namuose 4:0 sutriuškino vienus lygos autsaiderių „Atlanta United“.
Į priekį savo komandą šiose rungtynėse vedė Lionelis Messi. Argentinietis pats pelnė du įvarčius ir dar asistavo Jordi Alba tiksliam smūgiui. Kitą įvartį „Inter“ komandai pelnė Luisas Suarezas.
Šį sezoną L. Messi jau pelnė 26 įvarčius bei atliko 19 rezultatyvių perdavimų MLS čempionate. Pagal abu rodiklius jis pirmauja tarp visų lygos žaidėjų.
„Inter“ komanda lygoje žengia trečia ir jau yra užsitikrinusi vietą atkrintamosiose varžybose.
