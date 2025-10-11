Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Italijoje žaidė tiek lietuvis, tiek lietuvė

2025-10-11 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 21:03

Italijos „Serie C“ lygoje šeštadienį visas rungtynes žaidė gynėjas Linas Mėgelaitis, bet jo atstovaujamas „Perugia“ klubas namuose 0:1 nusileido buvusiai lietuvio ekipai „Rimini“.

Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.

Tuo metu puolėjas Edgaras Dubickas dėl patirtos traumos paliko Lietuvos rinktinės stovyklą ir dar negalėjo padėti „Ternana" klubui, kuris Italijos „Serie C" lygoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Forli" klubu.

0

Tuo metu puolėjas Edgaras Dubickas dėl patirtos traumos paliko Lietuvos rinktinės stovyklą ir dar negalėjo padėti „Ternana“ klubui, kuris Italijos „Serie C“ lygoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Forli“ klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė 58 minutes, o 40 minutę buvo įspėta geltona kortele, bet jos atstovaujama „Como“ ekipa išvykoje 1:0 palaužė Turino „Juventus“ merginas.

Belgijos pirmenybėse Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, o jos ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Zulte Waregem“ merginų ekipa.

Antroje Kinijos lygoje gynėjas Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose 2:0 įveikė „Foshan Nanshi“ klubą.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje puolėjas Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 69 minutės, o jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:0 nugalėjo „Portadown“ klubą.

TOLIAU SKAITYKITE
