Italijoje žaidė tiek lietuvis, tiek lietuvė

Tuo metu puolėjas Edgaras Dubickas dėl patirtos traumos paliko Lietuvos rinktinės stovyklą ir dar negalėjo padėti „Ternana“ klubui, kuris Italijos „Serie C“ lygoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Forli“ klubu.
Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė 58 minutes, o 40 minutę buvo įspėta geltona kortele, bet jos atstovaujama „Como“ ekipa išvykoje 1:0 palaužė Turino „Juventus“ merginas.
Belgijos pirmenybėse Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, o jos ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Zulte Waregem“ merginų ekipa.
Antroje Kinijos lygoje gynėjas Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose 2:0 įveikė „Foshan Nanshi“ klubą.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje puolėjas Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 69 minutės, o jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:0 nugalėjo „Portadown“ klubą.
