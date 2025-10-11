Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Erlingas Haalandas nerealizavo baudinių, bet pelnė „hat-tricką“ ir padėjo Norvegijai sutriuškinti Izraelį

2025-10-11 21:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 21:06

Norvegijos rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankoje į Pasaulio taurę.

Erlingas Haalandas ir Alexanderis Sorlothas | Scanpix nuotr.

Norvegijos rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankoje į Pasaulio taurę.

0

Namuose Norvegijos atstovai 5:0 sutriuškino Izraelį. Šių rungtynių metu netrūko protestų, kurie ragino Izraelio atstovus pašalinti iš tarptautinių kovų, bet pralaimėjimas atitolino jų viltis užimti bent antrąją vietą grupėje.

Šios rungtynės nesėkmingai prasidėjo Norvegijos žvaigždei Erlingui Haalandui. Norvego du vienas po kito atlikti vienuolikos metrų baudiniai buvo nesėkmingi ir jis 6-ąją minutę neišnaudojo puikios progos išvesti komandą į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, E. Haalandas net ir neišnaudojęs šių progų rungtynes užbaigė pelnydamas net tris įvarčius. Dar du kartus žydai kamuolį siuntė į savus vartus: tai padarė Ananas Khalaili ir Idanas Nachmiasas.

Norvegijos rinktinė laimėjo visus 6 atrankos susitikimus ir grupėje užims mažiausiai antrąją vietą. Tai geriausia visų laikų norvegų atkarpa atrankose į pasaulio pirmenybes.

E. Haalandas per šias rungtynes pelnė 12 įvarčių. Tai dvigubai daugiau nei artimiausias jo varžovas.

