Turkijos futbolo klubai grimzta skolose: atskleisti milijoniniai įsiskolinimai ir finansiniai iššūkiai

Didžiausią skolą fiksuoja „Galatasaray“ – 500 mln. eurų, „Fenerbahče“ – 387 mln. eurų, „Bešiktaš“ – 366 mln. eurų, o mažiausiai įsiskolinęs iš keturių liko „Trabzonspor“ – 88 mln. eurų. Finansų ataskaitos rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį „Super Lig“ klubai nuosekliai išleisdavo gerokai daugiau nei uždirbdavo – bendrai „didysis ketvertas“ per dešimt metų patyrė 1,9 mlrd. eurų nuostolių, o klubų pajamos dažnai buvo prarytos agresyvių transferų, didelių atlyginimų ir nesėkmingų investicinių sprendimų. „Galatasaray“ pastaraisiais metais sukūrė patį didžiausią deficitą, nors ir bandė mažinti nuostolius pardavę treniruočių bazę bei restruktūrizuodama kreditus, tačiau klubo transferų politika išliko rizikinga, o didelės sumos buvo investuotos į žvaigždžių pirkimą. „Fenerbahče“ vertinamas kaip antras pagal skolas klubas, kurios dalis yra susijusi su ilgalaikiais įsipareigojimais ir praeities nesubalansuotomis išlaidomis, įskaitant transferų ir atlyginimų sąnaudas.
„Bešiktaš“ per pastaruosius metus niekuomet nesugebėjo subalansuoti pajamų su išlaidomis. Klubas kasmet užfiksuodavo milijoninius nuostolius.
„Trabzonspor“ tradiciškai išlieka kuklesnės politikos šalininku, šiemet deklaruojant tik 88 mln. eurų skolą, tačiau ir šis klubas patiria rimtą spaudimą grąžinti bankams ir valstybei ilgalaikius įsipareigojimus. Valstybinės institucijos ir Turkijos futbolo federacija jau keletą metų įvedė finansinio „fair play“ kontrolės mechanizmus, tačiau jie nesugebėjo sustabdyti augančių išlaidų ir skolų – klubai skolingi ne tik bankams, bet ir atskiriems žaidėjams, agentams bei kitoms sporto verslo grandims.
Nors ekonominis spaudimas augo, „Super Lig“ klubai ir toliau aktyviai dalyvauja transferų rinkoje, dažnai rizikuodami sportinėmis ir finansinėmis perspektyvomis. Dalis analitikų nerimauja, kad šios skolos gali kelti pavojų ne tik klubams, bet ir visai Turkijos futbolo sistemai artimiausiais metais.
