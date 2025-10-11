Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Medvedevo emocijų protrūkis po pralaimėjimo: apkaltino Rinderknechą laiko vilkinimu ir kritikavo teisėją

2025-10-11 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 19:17

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre šeštadienį antrajame pusfinalyje prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) per pustrečios valandos 4:6, 6:2, 6:4 eliminavo Daniilą Medvedevą.

Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyre šeštadienį antrajame pusfinalyje prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) per pustrečios valandos 4:6, 6:2, 6:4 eliminavo Daniilą Medvedevą.

0

„Neutralusis rusas“, kaip įprasta, sunkiai valdė emocijas, kai tik mačas pakrypdavo jam netinkama linkme.

Trečiajame sete D. Medvedevas po 5 geimų buvo atsilikęs 2:3 ir ėmė reikšti savo pasipiktinimą, jog jo padavimui skirtas laikas pradedamas skaičiuoti per anksti. Bokštelio teisėjas D. Medvedevui pareiškė, kad su laikrodžiu jokių problemų nėra, bet ruso tai neįtikino – D. Medvedevas aiškino, kad jam taikomi dvigubi standartai.

„Su manimi visada viskas kitaip. Žinau, žinau...“, – sakė D. Medvedevas.

Kai A. Rinderknechas pelnė pergalingą tašką ir krito ant nugaros, D. Medvedevas patraukė tiesiai prie bokštelio teisėjo ir vėl ėmė skųstis.

„Jis naudojo tą sumautą rankšluostį kiekvieno taško metu“, – nervinosi D. Medvedevas.

Vėliau D. Medvedevas reikalavo, kad teisėjas pasiaiškintų, o kitos dalies jų ginčo transliacijos metu nebuvo įmanoma išgirsti. Panašu, kad rusas aiškino, jog varžovas vilkino laiką tuo metu, kai D. Medvedevas jau buvo pasiruošęs žaisti. Prieš tai ketvirtfinalyje pats rusas buvo įspėtas dėl laiko vilkinimo ir tada taip įsižeidė, kad nuo šiol per kiekvieną mačą reikalauja bausti varžovus.

Net kai A. Rinderknechas atėjo paspausti ranką D. Medvedevui ir teisėjui, rusas toliau tęsė savo skundus. Prancūzas tuomet ironiškai nusišypsojo ir nuėjo toliau. 

D. Medvedevo ginčai su teisėju (nuo 6:10 min.):

Kiek anksčiau pirmajame pusfinalyje A. Rinderknecho pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204) per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5). Monakietis tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku istorijoje, patekusiu į ATP 1000 turnyro finalą.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

Pusbrolių dvikovą finale sekmadienį nuo 11.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

