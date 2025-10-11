Kalendorius
Spaudos konferencijoje – Novako Djokovičiaus akibrokštas

2025-10-11 15:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 15:42

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre sporto pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre taip toli nukeliavęs monakietis pusfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5).

Novakas Djokovičius ir Valentinas Vacherot | „Stop“ kadras

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyre sporto pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre taip toli nukeliavęs monakietis pusfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš karto po mačo serbas prie tinklo atidavė pagarbą varžovui: „Tu šios pergalės nusipelnei, žaidei neįtikėtinai. Taip ir toliau“.

V. Vacherot varžovui atsakė: „Man buvo garbė bent kartą sužaisti prieš tave. Nebaik karjeros!“.

Vėliau N. Djokovičius spaudos konferencijoje dar kartą pagyrė varžovą.

„Noriu pasveikinti Valentiną pirmą kartą patekus į ATP 1000 turnyro finalą. Žinant tai, kad jis startavo nuo kvalifikacijos, tai yra neįtikėtinas pasiekimas. Prie tinklo jam pasakiau, kad visą turnyrą jis žaidžia labai gerai, kad jo požiūris tinkamas ir kad dabar yra jo šlovės metas. Šiandien laimėjo geresnis žaidėjas, o aš Valentinui galiu tik palinkėti sėkmės finale“, - sakė N. Djokovičius.

Tada serbas buvo paklaustas, ar gali ką nors pasakyti apie savo fizinę būklę.

„Ne. Kitas klausimas“, – atkirto N. Djokovičius.

Serbas jau kitą savaitę turėtų žaisti brangiausiame visų laikų parodomajame teniso turnyre „Six Kings Slam“, bet dabar jau neaišku, ar jis spės pasveikti.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.
204-oji pasaulio raketė sensacingai įveikė Djokovičių ir pateko į „Rolex Shanghai Masters“ finalą
Valentinas Vacherot | Scanpix nuotr.
Teniso turnyre Šanchajuje – staigmenų virtinė ir pusbrolių sėkmė

