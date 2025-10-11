Spaudos konferencijoje – Novako Djokovičiaus akibrokštas

Iš karto po mačo serbas prie tinklo atidavė pagarbą varžovui: „Tu šios pergalės nusipelnei, žaidei neįtikėtinai. Taip ir toliau“.
V. Vacherot varžovui atsakė: „Man buvo garbė bent kartą sužaisti prieš tave. Nebaik karjeros!“.
Classy from Djokovic in defeat. pic.twitter.com/Iw3Nf5KvM3— José Morgado (@josemorgado) October 11, 2025
Vėliau N. Djokovičius spaudos konferencijoje dar kartą pagyrė varžovą.
„Noriu pasveikinti Valentiną pirmą kartą patekus į ATP 1000 turnyro finalą. Žinant tai, kad jis startavo nuo kvalifikacijos, tai yra neįtikėtinas pasiekimas. Prie tinklo jam pasakiau, kad visą turnyrą jis žaidžia labai gerai, kad jo požiūris tinkamas ir kad dabar yra jo šlovės metas. Šiandien laimėjo geresnis žaidėjas, o aš Valentinui galiu tik palinkėti sėkmės finale“, - sakė N. Djokovičius.
Tada serbas buvo paklaustas, ar gali ką nors pasakyti apie savo fizinę būklę.
„Ne. Kitas klausimas“, – atkirto N. Djokovičius.
Djokovic didn't wanna give any injury-related excuse after losing in the Shanghai semifinals to Vacherot.
"Next question, please", after being asked about his body and the future of his season.
He is expected to play the Six Kings Slam... next week. pic.twitter.com/dtbKjaSbcQREKLAMAREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 11, 2025
Serbas jau kitą savaitę turėtų žaisti brangiausiame visų laikų parodomajame teniso turnyre „Six Kings Slam“, bet dabar jau neaišku, ar jis spės pasveikti.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!