Lengvoji atletika

Femke Bol priėmė netikėtą sprendimą: pradeda naują karjeros etapą

2025-10-11 15:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 15:21

Nyderlandų lengvosios atletikos žvaigždė – 25-erių Femke Bol – nustebino pasaulį, pranešdama, kad palieka 400 m barjerinio bėgimo rungtį ir nuo šiol koncentruosis į 800 m bėgimą.

Femke Bol | Scanpix nuotr.

Nyderlandų lengvosios atletikos žvaigždė – 25-erių Femke Bol – nustebino pasaulį, pranešdama, kad palieka 400 m barjerinio bėgimo rungtį ir nuo šiol koncentruosis į 800 m bėgimą.

0

„Tai – didelis pokytis. Man tai bus naujas, dar neišbandytas iššūkis. Esu pasiruošusi įdėti daug sunkaus darbo su savo puikia komanda ir pasimėgauti šiuo išbandymu“, – rašė F. Bol.

Olandė ilgą laiką buvo viena geriausių 400 m barjerinio bėgimo atstovių. Europoje F. Bol apskritai neturėjo lygių, o pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse ji dažniausiai pralaimėdavo amerikietei Sydney McLaughlin-Levrone. Tiesa, šiemet amerikietė perėjo į 400 m bėgimą be barjerų ir tai leido F. Bol Tokijuje (Japonija) iškovoti pasaulio čempionato auksą savo pagrindinėje rungtyje.

Į netikėtą F. Bol sprendimą jau sureagavo britė Keely Hodgkinson: „Nekantrauju kartu su tavimi stoti prie starto linijos“.

K. Hodkingson nuo šiol bus viena pagrindinių F. Bol varžovių. Britė yra dabartinė olimpinė 800 m bėgimo čempionė.

Būtent moterų 800 m rungtyje iki šiol galioja seniausias pasaulio lengvosios atletikos rekordas. Jį dar 1983 m. pasiekė tuometinės Čekoslovakijos atstovė Jarmila Kratochvilova (1:53.28).

