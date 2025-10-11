Femke Bol priėmė netikėtą sprendimą: pradeda naują karjeros etapą

„Tai – didelis pokytis. Man tai bus naujas, dar neišbandytas iššūkis. Esu pasiruošusi įdėti daug sunkaus darbo su savo puikia komanda ir pasimėgauti šiuo išbandymu“, – rašė F. Bol.
Olandė ilgą laiką buvo viena geriausių 400 m barjerinio bėgimo atstovių. Europoje F. Bol apskritai neturėjo lygių, o pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse ji dažniausiai pralaimėdavo amerikietei Sydney McLaughlin-Levrone. Tiesa, šiemet amerikietė perėjo į 400 m bėgimą be barjerų ir tai leido F. Bol Tokijuje (Japonija) iškovoti pasaulio čempionato auksą savo pagrindinėje rungtyje.
BREAKING NEWS: With three years to go until the 2028 Olympics in Los Angeles, reigning 400m hurdles World champion 🇳🇱 Femke Bol has announced she’ll shift her focus to the 800 meters starting in 2026.
She leaves behind one of the most accomplished résumés in hurdles history:
— CITIUS MAG (@CitiusMag) October 10, 2025
Į netikėtą F. Bol sprendimą jau sureagavo britė Keely Hodgkinson: „Nekantrauju kartu su tavimi stoti prie starto linijos“.
K. Hodkingson nuo šiol bus viena pagrindinių F. Bol varžovių. Britė yra dabartinė olimpinė 800 m bėgimo čempionė.
Būtent moterų 800 m rungtyje iki šiol galioja seniausias pasaulio lengvosios atletikos rekordas. Jį dar 1983 m. pasiekė tuometinės Čekoslovakijos atstovė Jarmila Kratochvilova (1:53.28).
