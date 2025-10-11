„Double Dunk“: vokiška „Žalgirio“ tvarka, „Fenerbahče“ krizė ir išskirtiniai „Paris“ aspektai

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Antrojoje laidojebuvo aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Miunchene, Stambulo „Fenerbahče“ problemos, Donato Motiejūno solidus debiutas, Tel Avivo derbis, blankiai atrodantis Stambulo „Anadolu Efes“, Ettore Messinos pyktis Milane, teisėjų klaida Vitorijoje, išskirtinė „Paris“ sistema, vietos nerandantis Facundo Campazzo, „Dubai“ traumų epidemija ir 210 taškų rungtynės Barselonoje.
00:00 – „Žalgirio“ vokiška tvarka
18:09 – „Fenerbahče“ krizė ir solidus D-Mo
27:20 – Tel Avivo derbis
34:59 – blanki „Anadolu Efes“
41:37 – E.Messinos priekaištai teisėjams
45:08 – esminė teisėjų klaida Vitorijoje
51:33 – pradedam tikėti „Paris“
57:33 – ar F.Campazzo dar atsities
59:50 – „Dubai“ problemos
1:02:47 – 210 taškų Barselonoje
