TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: vokiška „Žalgirio“ tvarka, „Fenerbahče“ krizė ir išskirtiniai „Paris“ aspektai

2025-10-11 15:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 15:04

„Double Dunk" – naujas projektas, kurį remia „CBet". Šioje laidoje kiekvieną savaitę bus kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“: vokiška „Žalgirio“ tvarka, „Fenerbahče“ krizė ir išskirtiniai „Paris“ aspektai

„Double Dunk“ – naujas projektas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę bus kalbama apie Eurolygos įvykius.

0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojoje laidojebuvo aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Miunchene, Stambulo „Fenerbahče“ problemos, Donato Motiejūno solidus debiutas, Tel Avivo derbis, blankiai atrodantis Stambulo „Anadolu Efes“, Ettore Messinos pyktis Milane, teisėjų klaida Vitorijoje, išskirtinė „Paris“ sistema, vietos nerandantis Facundo Campazzo, „Dubai“ traumų epidemija ir 210 taškų rungtynės Barselonoje.

00:00 – „Žalgirio“ vokiška tvarka

18:09 – „Fenerbahče“ krizė ir solidus D-Mo

27:20 – Tel Avivo derbis

34:59 – blanki „Anadolu Efes“

41:37 – E.Messinos priekaištai teisėjams

45:08 – esminė teisėjų klaida Vitorijoje

51:33 – pradedam tikėti „Paris“

57:33 – ar F.Campazzo dar atsities

59:50 – „Dubai“ problemos

1:02:47 – 210 taškų Barselonoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

