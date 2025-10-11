Agentas prabilo apie Ankalajevo stovyklos užkulisius: „Aš jam nebūčiau leidęs kautis“

Iš karto po šios kovos M. Ankalajevo agentas Ali Abdelazizas leido suprasti, kad jo klientas nebuvo 100 procentų pasirengęs kovai.
„Alexas šeštadienį buvo stipresnis ir nugalėjo pelnytai. Priimame pralaimėjimus kaip vyrai ir judame toliau. Neturiu nieko prieš Alexą ir gerbiu tai, ką jis yra pasiekęs.
Ankalajevo stovykloje dėjosi įvairūs dalykai. Apie tai turėtų kalbėti jis, o ne aš. Jei viskas būtų priklausę tik nuo manęs, tai aš jam nebūčiau leidęs žengti į narvą, tačiau Magomedas yra suaugęs vyras, pats priima sprendimus ir yra už juos atsakingas“, – rašė A. Abdelazizas.
Vėliau internete pasirodė vaizdo įrašas, kuris neva buvo padarytas likus maždaug 20 dienų iki „UFC 320“ turnyro. Jame matomas M. Ankalajevas, kuriam suteikiama medicininė pagalba. Teigiama, kad kovotojas prieš kovą su A. Pereira susilaužė šonkaulius.
Teigiama, kad M. Ankalajevas kiek daugiau nei mėnesį praleido treniruočių stovykloje Las Vegase, bet turėjo apriboti sparingų trukmę, o kartais apskritai anksčiau laiko nutraukdavo treniruotę dėl per didelio skausmo.
