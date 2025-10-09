Kalendorius
Charlesas Oliveiros atskleidė, kodėl nori kovos su Conoru McGregoru UFC Baltųjų rūmų turnyre

2025-10-09 08:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 08:54

Buvęs UFC lengvo svorio kategorijos čempionas Charlesas Oliveiros visada komunikavo, kad mielai dalytųsi narvu su buvusiu dviejų svorio kategorijų UFC čempionu Conoru McGregoru, o šis noras nepasikeitė ir 2025-aisiais. Brazilas pripažino, kad vis dar būtų pasirengęs susikauti su C. mcGregoru planuojamame UFC turnyre Baltuosiuose rūmuose 2026 m. birželio mėnesį.

Trečiadienį Brazilijoje prieš kovą su Mateuszu Gamrotu vykusios spaudos dienos metu Ch. Oliveira atviravo, kad norėtų būti šio istorinio renginio dalimi.

„Kalbant apie palikimą, tai būtų kažkas milžiniško, – apie Baltųjų rūmų turnyrą sakė Ch. Oliveiros. – Kodėl gi ten nesurengus didelės kovos? Tai būtų puiku. Manau, kad visi norėtų ten kautis. Jei UFC manęs prireiktų, būsiu pasiruošęs.“

Paklaustas, kas galėtų būti idealus varžovas tokiai kovai, Ch. Oliveiros nusišypsojo.

„Net nenoriu to garsiai sakyti, – kalbėjo brazilas. – Visi žino, kokia tai būtų kova – Charlesas Oliveiros prieš Conorą McGregorą. Tai pinigų kova.“

Nors C. McGregoras nekovoja jau keletą metų ir šiuo metu atlieka 18 mėnesių diskvalifikaciją po trijų praleistų dopingo testų, kovoti jis galės jau nuo kovo mėnesio. Kaip pripažino Ch. Oliveiros, noras susitikti su juo nėra susijęs su sportine ambicija.

„Dėl finansinių priežasčių, – nusijuokė Ch. Oliveiros. – Esu tiesmukas žmogus. Mano istorija nesumeluota, ji tokia, kokia yra. Nesiruošiu keisti savo kalbėjimo būdo. Kodėl noriu kovoti su Conoru? Dėl pinigų. Kiek, jūsų manymu, tokia kova uždirbtų? Kiek ji atneštų pinigų visiems? Labai daug. Kalbame apie didžiulius pinigus.

Ne dėl to, kad jis kažką nugalėjo ar pasiekė. Jis niekada nėra pasakęs apie mane nieko blogo – priešingai, aš pats visada apie jį kalbu gerai. Jis sukūrė istoriją narve, įveikė daugybę žinomų vardų. Jis turėjo savitą bendravimo stilių – ne tokį, koks man artimas, ne taip aš mėgstu reklamuotis, bet tai jo būdas, kuris jam atnešė daug pinigų ir daug nuveikė mūsų sportui. Kodėl noriu kovoti su juo? Nes tai man uždirbtų daug pinigų. Tai tiesa. Neturiu prieš jį nieko asmeniško.“

