Prisidirbo: Conoras McGregoras sulaukė UFC diskvalifikacijos

Antradienį „Combat Sports Anti-Doping“ (CSAD) – vidinė agentūra, administruojanti UFC antidopingo programą – paskelbė, kad C. McGregoras sutiko su 18 mėnesių nuobauda po pakartotinių nesugebėjimų pateikti privalomus dopingo mėginius, kaip reikalaujama pagal sutartis.
„Conoras McGregoras praleido tris bandymus surinkti biologinius mėginius per 12 mėnesių laikotarpį 2024 metais, o tai laikoma UFC antidopingo politikos pažeidimu, – rašoma CSAD pranešime spaudai. – UFC sportininkai privalo visada pateikti tikslią buvimo vietos informaciją, kad bet kuriuo metu galėtų būti netikėtai patikrinti.“
CSAD nurodė, kad praleisti testai įvyko 2024 m. birželio 13 d., rugsėjo 19 d. ir rugsėjo 20 d.
Vis dėlto agentūra pažymėjo, kad tuo metu C. McGregoras gydėsi traumą ir nesiruošė artėjančiai kovai, todėl mėginių surinkimas buvo sudėtingas.
„C. McGregoras visiškai bendradarbiavo su CSAD tyrimu, prisiėmė atsakomybę ir pateikė išsamią informaciją, kuri, CSAD vertinimu, padėjo paaiškinti praleistus testus“, – teigiama pranešime.
„Nepaisant švelninančių aplinkybių, CSAD pabrėžia, kad tiksli buvimo vietos informacija ir galimybė atlikti netikėtus testus yra būtini UFC antidopingo programos veiksmingumui. Atsižvelgus į C. McGregoro bendradarbiavimą ir jo situaciją, įprasta 24 mėnesių diskvalifikacija buvo sumažinta šešiais mėnesiais. Jo nušalinimo laikotarpis prasidėjo 2024 m. rugsėjo 20 d. (trečiojo praleisto testo data) ir baigsis 2026 m. kovo 20 d.“
Ši nuobauda nesutrukdys C. McGregoro planuojamam sugrįžimui, nes jis ne kartą pabrėžė, kad nori kovoti 2026 m. birželio 14 d. vyksiančiame UFC renginyje Baltuosiuose rūmuose.
Paskutinį kartą C McGregoras kovojo 2021 metais, kai susilaužė koją dvikovoje su Dustinu Poirieriu. Jo sugrįžimas buvo planuotas 2024-aisiais prieš Michaelą Chandlerį, tačiau airis treniruotėje susilaužė pirštą ir buvo priverstas pasitraukti iš kovos.
Po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė planus surengti UFC renginį Baltuosiuose rūmuose 2026-aisiais, C. McGregoras iškart pareiškė norą dalyvauti šiame turnyre ir užbaigti savo nebaigtus reikalus su M. Chandleriu.
Buvęs dviejų svorio kategorijų čempionas toliau dalyvauja UFC antidopingo testavimo programoje ir 2025 metais jis jau pateikė keturis mėginius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!