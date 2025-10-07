Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

MMA turnyre Vilniuje Žygimantas Ramaška susikaus su Prancūzijos kovotoju

2025-10-07 19:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 19:44

UFC organizacijoje bandęs įsitvirtinti lietuvis Žygimantas Ramaška (9-3) pasirodys jau spalio 18-ą dieną Vilniuje vyksiančiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre, o jo varžovu tapo 29-erių metų prancūzas Heysimas Derouiche (9-5).

Žygimantas Ramaška ir Heysimas Derouiche | Organizatorių nuotr.

UFC organizacijoje bandęs įsitvirtinti lietuvis Žygimantas Ramaška (9-3) pasirodys jau spalio 18-ą dieną Vilniuje vyksiančiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre, o jo varžovu tapo 29-erių metų prancūzas Heysimas Derouiche (9-5).

REKLAMA
0

Prieš metus – 2024 m. rugsėjo 7-ą – vykusiame UFC organizacijos turnyre Ž. Ramaška puslengviame svorio kategorijoje turėjo pripažinti Nathano Fletcherio (9-1) pranašumą. Antrajame raunde N. Fletcheris ne pirmą kartą parvertė Ž. Ramašką ant žemės ir atlikęs smaugimo veiksmą privertė jį pasiduoti. Deja, po šios kovos UFC lietuviui nepasiūlė kontrakto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ž. Ramaška kovinio sporto pasaulį ir patį UFC prezidentą Daną White‘ą sužavėjo „The Ultimate Fighter“ realybės šou metu, kai epinėje kovoje nugalėjo tadžiką Bekhzodą Usmonovą.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, po kovos su B.Usmonovu daugybė aplinkybių lietuviui klostėsi nepalankiai. Iš pradžių lietuviui buvo neleista kautis realybės šou turnyro pusfinalyje dėl veido kaulų lūžių. Vėliau lietuviui buvo suteiktas antras šansas – proga kautis rugpjūčio 24 d. prieš N.Fletcherį. Abu kovotojai sėkmingai numetė svorį, bet paskutinę akimirką ta kova buvo atšaukta dėl N.Fletcherio stafilokokinės infekcijos.

REKLAMA

Praėjus 2 savaitėms Ž.Ramaškai vėl reikėjo mesti svorį. Lietuvis šią užduotį vėl įvykdė, bet tai jį išsekino ir tai jautėsi kovos metu.

Ž. Ramaška šių metų balandį turėjo kovoti naujai kurtoje MMA lygoje „Global Fight League“ (GFL), tačiau ši organizacija baigė egzistavimą net nepradėjusi.

H. Derouiche yra kovojęs ir Profesionalioje kovotojų lygoje (PFL), kurioje 2023 m. patyrė du pralaimėjimus Johnui Mitchellui.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutiniu metu jis kovojo įvairiose organizacijose Europoje ir nuo 2024 m. iškovojo 4 pergales bei patyrė 1 pralaimėjimą.

Daugelis H. Derouiche kovų baigėsi teisėjų sprendimais (9), iškovojo 3 pergales nokautais arba techniniais nokautais ir po sykį pralaimėjo skausmingu veiksmu bei nokautu.

Jau paskelbtos „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija)

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų