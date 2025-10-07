MMA turnyre Vilniuje Žygimantas Ramaška susikaus su Prancūzijos kovotoju

Prieš metus – 2024 m. rugsėjo 7-ą – vykusiame UFC organizacijos turnyre Ž. Ramaška puslengviame svorio kategorijoje turėjo pripažinti Nathano Fletcherio (9-1) pranašumą. Antrajame raunde N. Fletcheris ne pirmą kartą parvertė Ž. Ramašką ant žemės ir atlikęs smaugimo veiksmą privertė jį pasiduoti. Deja, po šios kovos UFC lietuviui nepasiūlė kontrakto.
Ž. Ramaška kovinio sporto pasaulį ir patį UFC prezidentą Daną White‘ą sužavėjo „The Ultimate Fighter“ realybės šou metu, kai epinėje kovoje nugalėjo tadžiką Bekhzodą Usmonovą.
Deja, po kovos su B.Usmonovu daugybė aplinkybių lietuviui klostėsi nepalankiai. Iš pradžių lietuviui buvo neleista kautis realybės šou turnyro pusfinalyje dėl veido kaulų lūžių. Vėliau lietuviui buvo suteiktas antras šansas – proga kautis rugpjūčio 24 d. prieš N.Fletcherį. Abu kovotojai sėkmingai numetė svorį, bet paskutinę akimirką ta kova buvo atšaukta dėl N.Fletcherio stafilokokinės infekcijos.
Praėjus 2 savaitėms Ž.Ramaškai vėl reikėjo mesti svorį. Lietuvis šią užduotį vėl įvykdė, bet tai jį išsekino ir tai jautėsi kovos metu.
Ž. Ramaška šių metų balandį turėjo kovoti naujai kurtoje MMA lygoje „Global Fight League“ (GFL), tačiau ši organizacija baigė egzistavimą net nepradėjusi.
H. Derouiche yra kovojęs ir Profesionalioje kovotojų lygoje (PFL), kurioje 2023 m. patyrė du pralaimėjimus Johnui Mitchellui.
Paskutiniu metu jis kovojo įvairiose organizacijose Europoje ir nuo 2024 m. iškovojo 4 pergales bei patyrė 1 pralaimėjimą.
Daugelis H. Derouiche kovų baigėsi teisėjų sprendimais (9), iškovojo 3 pergales nokautais arba techniniais nokautais ir po sykį pralaimėjo skausmingu veiksmu bei nokautu.
Jau paskelbtos „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)
Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)
Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)
