  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Rodrygo atvirai pasakė kokia sąlyga priverstų jį palikti Madrido „Real“

2025-10-07 19:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 19:28

Rodrygo pasisakė apie savo ateitį po to, kai jis sulaukia vis mažiau laiko „Real“ gretose.

Rodrygo | Scanpix nuotr.

Rodrygo pasisakė apie savo ateitį po to, kai jis sulaukia vis mažiau laiko „Real“ gretose.

0

Brazilas pareiškė, kad kol Madrido „Real“ nori jo paslaugų, jis klube liks be jokių dvejonių. Brazilo talentas, jau laimėjęs du UEFA Čempionų lygos trofėjus su „karališkuoju“ klubu, išreiškė troškimą siekti dar aukštesnių tikslų.

„Kol Madrido ekipa nori manęs, būsiu čia. Jei kada nors pasakys „rinkis kitą komandą“, pasakysiu gerai, tačiau tokios situacijos dar nebuvo“, – atviravo Rodrygo.

24-erių puolėjas atskleidė, kad jis mieliau rungtyniauja kairiajame krašte, tačiau yra visiškai pasiruošęs padėti komandai bet kurioje pozicijoje.

„Man labiausiai patinka žaisti kairėje, bet esu visada pasiruošęs žaisti dešinėje arba net devintu numeriu. Apie tai jau kalbėjau su Xabi Alonsu.“

Rodrygo pabrėžė savo komandos žaidimo svarbą ir norą tobulėti.

„Svarbiausia – atiduoti viską aikštėje, nesvarbu, ar pradedi rungtynes starto sudėtyje, ar įeini po keitimo. Man svarbu kiekviena minutė „Real“ marškinėliuose.“

Pastaraisiais metais viena svarbiausių „Real“ puolimo figūrų buvęs Rodrygo šį sezoną vos du kartus aikštėje pasirodė startinėje sudėtyje. Aikštėje jis per 8 rungtynes praleido vos 212 minučių.

