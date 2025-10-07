Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jordi Alba pranešė apie karjeros pabaigą po MLS sezono

2025-10-07 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 19:10

Majamio „Inter“ gynėjas Jordi Albapranešė apie savo sprendimą baigti profesionalaus futbolininko karjerą pasibaigus MLS sezonui.

Jordi Alba | Scanpix nuotr.

0

„Atėjo laikas užbaigti iš tiesų prasmingą savo gyvenimo etapą. Nusprendžiau baigti savo profesionalaus futbolininko karjerą pasibaigus šiam sezonui. Darau tai būdamas visiškai įsitikinęs, su ramybe ir laime. Jaučiu, kad nuėjau kelią su visa aistra ir dabar pats laikas pradėti naują etapą bei užbaigti ankstesnį su geriausiu įmanomu jausmu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Futbolas man suteikė absoliučiai viską. Dėkoju savo komandos draugams, treneriams, štabui, klubo darbuotojams ir varžovams, kurie skatino mane atiduoti visas jėgas. Noriu ypatingai padėkoti klubams, kurie suformavo mano gyvenimą. „Atletico Centro Hospitalense“, kur viskas prasidėjo, „Cornella“ už pasitikėjimą ir pagalbą augant. „Nastic de Tarragona“, kur išmokau gyventi profesionalioje aplinkoje ir subrendau kartu su puikiais komandos draugais.

„Valencia“ klubui, kuris leido man išpildyti savo svajonę debiutuoti pirmajame divizione. „Barcelonai“ – savo gyvenimo klubui. Tam, kuris padėjo man augti ir leido pasiekti karjeros viršūnę, išgyventi daugiau nei dešimtmetį nepamirštamų akimirkų ir laimėti visus įmanomus titulus. Ispanijos nacionalinei komandai, buvo garbė vilkėti šiuos marškinėlius, esu dėkingas, kad buvau mažos istorijos dalimi.

Ir galiausiai Majamio „Inter“, ačiū už tai, kad atvėrėte man duris, už jūsų gerumą ir suteiktą galimybę mėgautis kelione iki pat paskutinės akimirkos. Dėkoju visiems gerbėjams už gerumą, jūs mane išmokėte, kad marškinėliai ne tik dėvimi, bet ir jaučiami. Šį etapą užbaigiu žinodamas, kad atidaviau viską, futbolas buvo ir visada bus mano neatsiejama gyvenimo dalis. Dėkoju futbolui už viską“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė J. Alba.

Priminsime, jog J. Alba vilkėdamas „Barcelonos“ marškinėlius padėjo iškovoti 6 „La Liga“ titulus, taip pat triumfuoti Čempionų lygoje.

Kiek anksčiau J. Albos komandos draugas Sergio Busquetsas taip pat pranešė, jog pasibaigus MLS sezonui baigs karjerą.

