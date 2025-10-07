Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Naujausiame UFC reitinge – Alexo Pereiros šuolis aukštyn absoliučioje svorio kategorijoje

2025-10-07 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 19:15

Trečiadienį stipriausia pasaulyje MMA organizacija UFC atnaujino kovotojų reitingus.

Alexas Pereira | Scanpix nuotr.

Po „UFC 320“ turnyro ir įspūdingos pergalės brazilas Alexas Pereira absoliučioje svorio kategorijoje kilo per keturias pozicijas ir dabar aplenkė Alexanderį Volkanovskį bei žengia šeštas, nusileisdamas tik Alexandre‘ui Pantojai, Chamzatui Čimajevui, Merabui Dvališvili, Islamui Machačevui ir Ilia Topuria.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keturiomis pozicijomis žemiau nukrito A. Pereirai pralaimėjęs Magomedas Ankalajevas, kuris dabar žengia vienuoliktas.

Pussunkio svorio kategorijos reitinge M. Ankalajevas išliko viršūnėje, tačiau dabar dalinasi pirmą vietą su Jiri Prochazka, kuris tame pačiame „UFC 320“ turnyre įspūdingu nokautu nugalėjo Khalilą Rountree.

