Naujausiame UFC reitinge – Alexo Pereiros šuolis aukštyn absoliučioje svorio kategorijoje

Po „UFC 320“ turnyro ir įspūdingos pergalės brazilas Alexas Pereira absoliučioje svorio kategorijoje kilo per keturias pozicijas ir dabar aplenkė Alexanderį Volkanovskį bei žengia šeštas, nusileisdamas tik Alexandre‘ui Pantojai, Chamzatui Čimajevui, Merabui Dvališvili, Islamui Machačevui ir Ilia Topuria.
Keturiomis pozicijomis žemiau nukrito A. Pereirai pralaimėjęs Magomedas Ankalajevas, kuris dabar žengia vienuoliktas.
Pussunkio svorio kategorijos reitinge M. Ankalajevas išliko viršūnėje, tačiau dabar dalinasi pirmą vietą su Jiri Prochazka, kuris tame pačiame „UFC 320“ turnyre įspūdingu nokautu nugalėjo Khalilą Rountree.
