TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ vėl paskelbė apie patirtus finansinius nuostolius

2025-10-07 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 18:58

„Barcelona“ antradienį pranešė apie nuostolius po mokesčių antrus metus iš eilės, po to, kai 2024/2025 m. sezone buvo užfiksuotas 17 mln. eurų deficitas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Tai padidina pastarųjų dviejų sezonų deficitą iki 108 mln. eurų, po to, kai 2023/2024 m. klubas patyrė 91 mln. eurų nuostolių po mokesčių. Vis dėlto, pajamoms išaugus iki 994 mln. eurų, 100 mln. eurų daugiau nei ankstesniais metais, „Barçelona“ teigia, kad šie rezultatai tęsia „klubo ekonominio atsigavimo konsolidavimą“ po daugelio metų finansinių sunkumų.

Pagrindiniai apyvartos augimo veiksniai siejami su nauja sutartimi su „Nike“, padidėjusiais prekių pardavimais, geresniais rezultatais aikštėje ir didesniu lankomumu „Olympic“ stadione.

Katalonai tikisi, kad ši tendencija tęsis ir kitą sezoną. Prognozuojama, kad pajamos viršys 1 mlrd. eurų dėl neišvengiamo sugrįžimo į „Camp Nou“ stadioną. Teigiama, kad tai klubui šį sezoną atneš papildomų 50 mln. eurų, o nuostoliai po mokesčių turėtų virsti pelnu.

