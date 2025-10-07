Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

UEFA nenoriai pritarė idėjai surengti Majamyje rungtynes tarp „Villarreal“ ir „Barcelona“

2025-10-07 11:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 11:34

UEFA pranešė, jog pritarė pasiūlymui Majamyje surengti Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynes tarp „Barcelona“ ir „Villarreal“ komandų.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„UEFA pakartotinai nepritarė nacionalinių lygų rungtynėms, žaidžiamoms už jų gimtosios šalies ribų. Po praėjusį mėnesį Tiranoje įvykusio UEFA vykdomojo komiteto posėdžio, UEFA toliau konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis. Šios konsultacijos patvirtino plačiai paplitusį gerbėjų, kitų lygų, klubų, žaidėjų ir Europos institucijų palaikymą idėjai perkelti nacionalinių lygų rungtynes į užsienį.

Visgi atsižvelgiant į tai, kad atitinkama FIFA reguliavimo sistema, kuri šiuo metu yra peržiūrima, nėra pakankamai aiški ir išsami, UEFA vykdomasis komitetas nenoriai priėmė sprendimą išimties tvarka patvirtinti du jam pateiktus prašymus. UEFA aktyviai prisidės prie FIFA vadovaujamo darbo, siekdama užtikrinti, kad būsimos taisyklės išlaikytų nacionalinių varžybų sąžiningumą ir glaudų ryšį tarp klubų, jų sirgalių ir vietos bendruomenių“, – teigiama pranešime.

Rungtynės tarp „Villarreal“ ir „Barcelona“ turėtų būti surengtos Majamyje, JAV, gruodžio 20-ąją dieną. Tuo tarpu susitikimas tarp „AC Milan“ ir „Como“ turėtų įvykti vasarį Australijoje.

Galutinį sprendimą dėl šių rungtynių surengimo dabar priims FIFA, kuri vis dar rengia naujus reglamentus. Šis sprendimas priimtas sulaukus aršaus pasipriešinimo iš gerbėjų grupių visoje Europoje.

