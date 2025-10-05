Kylianas Mbappe pasitempė čiurną dvikovoje su „Villarreal“

„Negaliu sakyti, jog K. Mbappe neišvyks kartu su Prancūzijos rinktine. Šiuo metu jis jaučia diskomfortą. Jie turės įvertinti situaciją kartu su nacionaline komanda. Tikimės, kad tai nieko rimto, tačiau dabar negalime nieko pasakyti“, – teigė strategas.
Prancūzas buvo pakeistas 83-ąją rungtynių minutę, praėjus vos dviem minutėms po to, kai pelnė „Real“ komandos trečiąjį įvartį.
„Karališkasis“ klubas artimiausias rungtynes žais tik spalio 19-ąją dieną, kadangi prasidės tarptautinė rinktinių pertrauka. Jos metu Prancūzija pasaulio futbolo čempionato atrankoj penktadienį susitiks su Azerbaidžanu, o po trijų dienų stos į dvikovą su Islandija.
