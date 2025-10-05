Kalendorius
Slotas pakomentavo „Liverpool“ pralaimėjimą prieš „Chelsea“

2025-10-05 11:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 11:08

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:2 nusileido Londono „Chelsea“ futbolininkams. „Raudonųjų“ vyriausiasis treneris Arne Slotas tvirtino, jog pralaimėjimą nulėmė smulkios detalės.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

0

„Praėjusiame sezone mes taip pat pralaimėjome prieš „Chelsea“. Visada yra sunku žaisti „Stamford Bridge“ stadione. Mes buvome labai arti rezultato. Smulkios detalės. Kaip ir sakiau rungtynėse prieš „Galatasaray“, turėjome progą vienas prieš vieną, tačiau po to teisėjas skyrė vienuolikos metrų baudinį. Praleidome įvartį prieš „Crystal Palace“ per pridėtą laiką. Šį kartą varžovai pelnė įvartį, tačiau rungtynės pabaigoje galėjo pasisukti bet kuria linkme.

Po to, kai pelnėme įvartį ir rezultatas tapo 1:1, viskas klostėsi mūsų naudai, laukiau kol pelnysime antrą įvartį. Sprendimų priėmimas galėjo būti geresnis. Praėjusią savaitę, kaip ir šią, žaidėme dvi sunkias rungtynes išvykoje, smulkios detalės nebuvo mūsų naudai“, – teigė strategas.

Priminsime, jog „Liverpool“ patyrė du pralaimėjimus iš eilės „Premier“ lygoje (nusileido „Crystal Palace“ ir „Chelsea“), taip pat kluptelėjo Čempionų lygoje prieš „Galatasaray“.

