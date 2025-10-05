Edgaras Dubickas pasižymėjo Italijoje, Gvidas Gineitis vėl žengė į aikštę, o Slovakijoje ir Čekijoje – lietuvių rezultatyvūs perdavimai

Puolėjas žaidė 84 minutes, o 67 minutę pelnė pergalingą įvartį rungtynėse, kuriose jo ginamas „Ternana“ klubas rezultatu 2:1 įveikė „Pineto“ futbolininkus.
Po ne trumpos pertraukos Italijos „Serie A“ lygoje minučių sulaukė Gvidas Gineitis. „Torino“ klubo saugas į aikštę žengė 79 minutę, o jo ekipa išvykoje sužaidė dramatiškomis lygiosiomis rezultatu 3:3 su Romos „Lazio“ klubu.
Čekijos lygoje puikias rungtynes sužaidė gynėjas Nojus Audinis, o lietuvio ginamas „Teplice“ klubas svečiuose 3:1 įveikė Prahos „Dukla“ žaidėjus. N. Audinis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu 71 minutę.
Slovakijos pirmenybėse rezultatyviu perdavimu išsiskyrė Gytis Paulauskas, kurio ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:0 įveikė „Trencin“ klubo žaidėjus. Pats G. Paulauskas žaidė visas rungtynes, o rezultatyvų perdavimą atliko 28 minutę po kurio buvo pelnytas antrasis rungtynių įvartis.
Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas toliau žaidžia rezultatyviai. Nors šįkart lietuvis tik žaidė 50 minučių, jau 3 minutę lietuvis realizavo baudinį ir išvedė „Kalmar“ ekipą į priekį, kuri galiausiai išvykoje rezultatu 3:1 nugalėjo „Brage“ ekipą.
Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes ir pelnė pergalingą įvartį po kurio Splito „Hajduk“ išvykoje 1:0 palaužė „Vukovar 1991“ komandą. Lietuviškos kilmės amerikietis pasižymėjo 77 minutę, o 75 minutę jis buvo įspėtas geltona kortele.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį 16 minutę, bet jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:2 nusileido „Ballymena“ klubui.
Albanijos pirmenybėse gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas „Elbasani“ klubas išvykoje 0:1 nusileido „Vllaznia“ klubui.
Slovėnijoje Pijus Širvys žaidė visas rungtynes ir padėjo „Maribor“ klubui namuose 3:0 nugalėti „Domžale“ klubą.
Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas praleido du įvarčius ir jo atstovaujamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas svečiuose 1:2 pralaimėjo „Csikszereda M. Ciuc“ klubui.
E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė tris varžovų smūgius, bet nuginkluotas buvo 19 ir 46 minutėmis.
Trečioje Vokietijos lygoje ant suolo liko saugas Lukas Michelbrink, o jo ginamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose 3:2 nugalėjo Acheno „Alemannia“ klubo futbolininkus.
Bahreino „Premier“ lygoje vartininkas Džiugas Bartkus išlaikė sausus vartus ir padėjo „Al-Riffa“ klubui 3:0 nugalėti „Al-Budaiya“ klubą.
Latvijos lygoje Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes ir padėjo „Grobina“ klubui namuose 1:0 nugalėti „Tukums 2000“ klubo žaidėjus.
Armėnijos „Premier“ lygoje lietuvis Matas Vareika žaidė nuo 65 minutės, o jo atstovaujamas Jerevano „Pyunik“ klubas namuose 5:1 sutriuškino „Van“ klubo žaidėjus.
Anglijoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, o jo ginama Londono „Wes Ham“ U-21 komanda išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Londono „Arsenal“ U-21 ekipa.
Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 4:2 nugalėjo „Termalica B-B.“ ekipą.
