Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Edgaras Dubickas pasižymėjo Italijoje, Gvidas Gineitis vėl žengė į aikštę, o Slovakijoje ir Čekijoje – lietuvių rezultatyvūs perdavimai

2025-10-05 10:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 10:53

Į Lietuvos rinktinę sugrįžtantis puolėjas Edgaras Dubickas į ją grįžta su įvarčio poskoniu, kadangi Italijos „Serie C“ lygoje šeštadienį lietuvis pelnė dar vieną įvartį.

Edgaras Dubickas | Klubo nuotr.

Į Lietuvos rinktinę sugrįžtantis puolėjas Edgaras Dubickas į ją grįžta su įvarčio poskoniu, kadangi Italijos „Serie C“ lygoje šeštadienį lietuvis pelnė dar vieną įvartį.

REKLAMA
0

Puolėjas žaidė 84 minutes, o 67 minutę pelnė pergalingą įvartį rungtynėse, kuriose jo ginamas „Ternana“ klubas rezultatu 2:1 įveikė „Pineto“ futbolininkus.

Po ne trumpos pertraukos Italijos „Serie A“ lygoje minučių sulaukė Gvidas Gineitis. „Torino“ klubo saugas į aikštę žengė 79 minutę, o jo ekipa išvykoje sužaidė dramatiškomis lygiosiomis rezultatu 3:3 su Romos „Lazio“ klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čekijos lygoje puikias rungtynes sužaidė gynėjas Nojus Audinis, o lietuvio ginamas „Teplice“ klubas svečiuose 3:1 įveikė Prahos „Dukla“ žaidėjus. N. Audinis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu 71 minutę.

REKLAMA
REKLAMA

Slovakijos pirmenybėse rezultatyviu perdavimu išsiskyrė Gytis Paulauskas, kurio ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:0 įveikė „Trencin“ klubo žaidėjus. Pats G. Paulauskas žaidė visas rungtynes, o rezultatyvų perdavimą atliko 28 minutę po kurio buvo pelnytas antrasis rungtynių įvartis.

REKLAMA

Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas toliau žaidžia rezultatyviai. Nors šįkart lietuvis tik žaidė 50 minučių, jau 3 minutę lietuvis realizavo baudinį ir išvedė „Kalmar“ ekipą į priekį, kuri galiausiai išvykoje rezultatu 3:1 nugalėjo „Brage“ ekipą.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes ir pelnė pergalingą įvartį po kurio Splito „Hajduk“ išvykoje 1:0 palaužė „Vukovar 1991“ komandą. Lietuviškos kilmės amerikietis pasižymėjo 77 minutę, o 75 minutę jis buvo įspėtas geltona kortele.

REKLAMA
REKLAMA

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį 16 minutę, bet jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:2 nusileido „Ballymena“ klubui.

Albanijos pirmenybėse gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas „Elbasani“ klubas išvykoje 0:1 nusileido „Vllaznia“ klubui.

Slovėnijoje Pijus Širvys žaidė visas rungtynes ir padėjo „Maribor“ klubui namuose 3:0 nugalėti „Domžale“ klubą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas praleido du įvarčius ir jo atstovaujamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas svečiuose 1:2 pralaimėjo „Csikszereda M. Ciuc“ klubui.

E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė tris varžovų smūgius, bet nuginkluotas buvo 19 ir 46 minutėmis.

Trečioje Vokietijos lygoje ant suolo liko saugas Lukas Michelbrink, o jo ginamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose 3:2 nugalėjo Acheno „Alemannia“ klubo futbolininkus.

REKLAMA

Bahreino „Premier“ lygoje vartininkas Džiugas Bartkus išlaikė sausus vartus ir padėjo „Al-Riffa“ klubui 3:0 nugalėti „Al-Budaiya“ klubą.

Latvijos lygoje Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes ir padėjo „Grobina“ klubui namuose 1:0 nugalėti „Tukums 2000“ klubo žaidėjus.

Armėnijos „Premier“ lygoje lietuvis Matas Vareika žaidė nuo 65 minutės, o jo atstovaujamas Jerevano „Pyunik“ klubas namuose 5:1 sutriuškino „Van“ klubo žaidėjus.

Anglijoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, o jo ginama Londono „Wes Ham“ U-21 komanda išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Londono „Arsenal“ U-21 ekipa.

Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 4:2 nugalėjo „Termalica B-B.“ ekipą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Romualdas Jansonas | Klubo nuotr.
Jansonas debiutavo Portugalijoje, Gineitis vėl nepakilo nuo suolo
Pijus Širvys | Organizatorių nuotr.
Tutyškinas šventė pergalę prieš Širvio ekipą, Paulauskas sugrįžo į aikštę Slovakijoje
Karolis Laukžemis | Klubo nuotr.
Maldyvuose – Karolio Laukžemio „hat-trikas“
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis savo šanso nesulaukė ir Italijos taurės turnyre, Bartkus Bahreine išlaikė sausus vartus

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų