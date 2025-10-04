Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ artėja tikslo link

2025-10-04 23:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 23:50

Lietuvos futbolo A lygos lyderis „Kauno Žalgiris“ savo sąskaitą papildė 20-uoju laimėjimu. Eivino Černiausko treniruojama komanda 30-ojo turo dvikovoje svečiuose 1:0 (1:0) įveikė Alytaus DFK „Dainava“.

Amine‘as Benchaibas | „Žalgirio“ nuotr.

Lietuvos futbolo A lygos lyderis „Kauno Žalgiris" savo sąskaitą papildė 20-uoju laimėjimu. Eivino Černiausko treniruojama komanda 30-ojo turo dvikovoje svečiuose 1:0 (1:0) įveikė Alytaus DFK „Dainava".

0

Pirmame kėlinyje svečiai susikūrė kur kas daugiau galimybių pasižymėti. Amine‘as Benchaibas bei Dejanas Georgijevičius iš gerų padėčių nepataikė į vartus, su dar pora bandymų susitvarkė Volodymyras Krynskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kėlinio viduryje Danielis Alemao neleistinai baudos aikštelėje sužaidė prieš Haymenną Bah-Traore, tad 25-ąją minutę teisėjo skirtą baudinį realizavo A. Benchaibas. Arėjant pertraukai Reginaldo Junioras surado Walidą Dhouibą, tiesa, pastarasis į vartų plotą nepataikė.

Antrame kėlinyje „Kauno Žalgiris“ toliau švaistė geras progas, tačiau gynėsi užtikrintai ir pasiekė svarbią pergalę.

68 taškus turintys kauniečiai dar labiau priartėjo prie čempionų titulo, Alytaus klubas turi 16 taškų bei rikiuojasi dešimtas.

