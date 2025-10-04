Vinicius Junioras dviem įvarčiais ir išprovokuota raudona kortele padėjo „Real“ įveikti „Villarreal“ ir vėl pakilti į „La Liga“ viršūnę

Ispanijos sostinės atstovai namuose 3:1 nugalėjo „Villarreal“ komandą.
Pirmajame kėlinyje komandos apsikeitė pavojingomis progomis, kurios liko neišnaudotos. Tiek Franco Mastantuono iš „Real“, tiek Tanitoluwa Oluwaseyi „Villarreal“ gretose buvo netikslus.
Iš karto po pertraukos situaciją pakeitė „Real“ įvartis. Viniciaus Junioro smūgis po rikošeto įskriejo į vartus.
Negana to, 68-ąją minutę „Real“ gavo teisę smūgiuoti 11 m. baudinį. Ir čia Viniciui Juniorui kiek pasisekė: nors vartininkas kamuolį lietė, jis nesugebėjo išgelbėti savo komandos.
„Villarreal“ į tai atsakė greitu savo įvarčiu. Georgesas Mikautadze gavo erdvės prie varžovų baudos aikštelės ir pasitaisęs kamuolį jį pasiuntė į varžovų vartus.
Visgi, netrukus pozityvias nuotaikas „Villarreal“ gretose keitė negatyvios. Santiago Mourino toli nuo susidūrė su Viniciumi Junioru ir teisėjas tai įvertino antra geltona kortele išvariusią žaidėją iš aikštės. Nors kontakto su oponento veidu nebuvo, brazilas teisėją įtikino, jog oponentas atliko neleistiną veiksmą ir paliko svečius žaisti mažumoje.
Kiekybinę persvarą „Real“ pavertė puikia ataka, kurios metu atakos smaigalyje atsidūrė ir kamuolį į vartus pasiuntė Kylianas Mbappe.
Pergalė leido „Real“ bent laikinai sugrįžti į pirmąją poziciją „La Liga“ čempionate.
