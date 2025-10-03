Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Lamine’as Yamalis dėl atsinaujinusios traumos iškrito iš rikiuotės

2025-10-03 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 21:04

Lamine`ui Yamaliui vėl atsinaujino kirkšnies trauma po UEFA Čempionų lygos akistatos su PSG.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

Lamine`ui Yamaliui vėl atsinaujino kirkšnies trauma po UEFA Čempionų lygos akistatos su PSG.

0

„Barcelona“ klubas oficialiai patvirtino, kad jaunojo krašto puolėjo laukia priverstinė pauzė. L. Yamalis praleis artėjantį mačą su „Sevilla“, o jo reabilitacija užtruks apie 2–3 savaites.

Šis sugrįžimas į traumų sąrašą tapo dar vienu smūgiu ir pačiam žaidėjui, ir Hansi Flicko treniruojamai komandai. Ispanijos spaudoje jau anksčiau buvo eskaluotas konfliktas tarp „Barcelona“ ir Ispanijos rinktinės vadovų dėl jaunojo talento krūvio. Jo trauma paūmėjo rinktinės stovykloje ir žaidėjui teko praleisti kelerias rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oficialiame pranešime L. Yamalio klubas patvirtino traumos rimtumą.

„Po akistatos su PSG Lamine`as vėl pajuto skausmą kirkšnyje, todėl negalės padėti komandai rungtynėse su „Sevilla“. Numatyta reabilitacija truks apie 2–3 savaites.“

Žaidėjas nedalyvaus ir artėjančiuose Ispanijos rinktinės rungtynėse prieš Gruziją bei Bulgariją, su viltimi, kad jis suspės grįžti „El Clasico“ akistatai prieš „Real“ spalio pabaigoje.

