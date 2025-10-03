Lamine’as Yamalis dėl atsinaujinusios traumos iškrito iš rikiuotės

„Barcelona“ klubas oficialiai patvirtino, kad jaunojo krašto puolėjo laukia priverstinė pauzė. L. Yamalis praleis artėjantį mačą su „Sevilla“, o jo reabilitacija užtruks apie 2–3 savaites.
Šis sugrįžimas į traumų sąrašą tapo dar vienu smūgiu ir pačiam žaidėjui, ir Hansi Flicko treniruojamai komandai. Ispanijos spaudoje jau anksčiau buvo eskaluotas konfliktas tarp „Barcelona“ ir Ispanijos rinktinės vadovų dėl jaunojo talento krūvio. Jo trauma paūmėjo rinktinės stovykloje ir žaidėjui teko praleisti kelerias rungtynes.
Oficialiame pranešime L. Yamalio klubas patvirtino traumos rimtumą.
„Po akistatos su PSG Lamine`as vėl pajuto skausmą kirkšnyje, todėl negalės padėti komandai rungtynėse su „Sevilla“. Numatyta reabilitacija truks apie 2–3 savaites.“
Žaidėjas nedalyvaus ir artėjančiuose Ispanijos rinktinės rungtynėse prieš Gruziją bei Bulgariją, su viltimi, kad jis suspės grįžti „El Clasico“ akistatai prieš „Real“ spalio pabaigoje.
