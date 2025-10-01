Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Kylianas Mbappe po trijų įvarčių nebuvo laimingas: „Tokiose rungtynėse turiu mušti penkis“

2025-10-01 19:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 19:26

Kylianas Mbappe po trijų įvarčių šou UEFA Čempionų lygoje nebuvo visiškai patenkintas savo pasirodymu.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Kylianas Mbappe po trijų įvarčių šou UEFA Čempionų lygoje nebuvo visiškai patenkintas savo pasirodymu.

REKLAMA
0

Prancūzas atvirai pripažino, kad jei turi penkias progas, jis privalo visas jas realizuoti. Puolėjo teigimu, nors šįkart jis pelnė tris įvarčius, jis žino, kad gali būti žymiai efektyvesnis prieš vartus.

„Jei turiu penkias progas, turiu įmušti penkis įvarčius. Būtent todėl mane ir nusipirko Madrido „Real“ klubas, – sakė K. Mbappe po įspūdingo pasirodymo prieš „Kairat“. – Trys įvarčiai – labai gerai, bet galėjau įmušti ir daugiau. Dirbsiu, kad būčiau efektyvesnis.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo pačiu žaidėjas pabrėžė, kad negalima pamiršti praėjusio savaitgalio įvykio „La Liga“ pirmenybėse , kai „Real“ patyrė skaudų pralaimėjimą „Atletico“.

„Niekada neturime pamiršti to, kas įvyko savaitgalį. Tai kitas turnyras, bet turime nuolat galvoti apie praeitį ir stengtis toliau tobulėti, kad panašių naktų nebebūtų.“

Šį sezoną K. Mbappe vos per 9 rungtynes pelnė 13 įvarčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų