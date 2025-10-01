Kylianas Mbappe po trijų įvarčių nebuvo laimingas: „Tokiose rungtynėse turiu mušti penkis“

Prancūzas atvirai pripažino, kad jei turi penkias progas, jis privalo visas jas realizuoti. Puolėjo teigimu, nors šįkart jis pelnė tris įvarčius, jis žino, kad gali būti žymiai efektyvesnis prieš vartus.
„Jei turiu penkias progas, turiu įmušti penkis įvarčius. Būtent todėl mane ir nusipirko Madrido „Real“ klubas, – sakė K. Mbappe po įspūdingo pasirodymo prieš „Kairat“. – Trys įvarčiai – labai gerai, bet galėjau įmušti ir daugiau. Dirbsiu, kad būčiau efektyvesnis.“
Tuo pačiu žaidėjas pabrėžė, kad negalima pamiršti praėjusio savaitgalio įvykio „La Liga“ pirmenybėse , kai „Real“ patyrė skaudų pralaimėjimą „Atletico“.
„Niekada neturime pamiršti to, kas įvyko savaitgalį. Tai kitas turnyras, bet turime nuolat galvoti apie praeitį ir stengtis toliau tobulėti, kad panašių naktų nebebūtų.“
Šį sezoną K. Mbappe vos per 9 rungtynes pelnė 13 įvarčių.
