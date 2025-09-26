Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Lamine’as Yamalis sugrįžo į rikiuotę po patirtos kirkšnies traumos

2025-09-26 14:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 14:13

„Barcelonos“ žvaigždė Lamine‘as Yamalis paskelbė, kad sugrįžo į rikiuotę po patirtos kirkšnies traumos ir bus pasiruošęs Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėms su „Real Sociedad“.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ žvaigždė Lamine‘as Yamalis paskelbė, kad sugrįžo į rikiuotę po patirtos kirkšnies traumos ir bus pasiruošęs Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėms su „Real Sociedad“.

REKLAMA
0

„Ei! Aš sugrįžau“, – socialiniame tinkle paskelbė 18-metis futbolininkas.

Priminsime, jog L. Yamalis sugrįžo po tarptautinės rinktinių pertraukos į klubą patyręs kirkšnies traumą. Dėl šios priežasties jaunasis talentas praleido rungtynes su „Valencia“, „Newcastle United“, „Getafe“ ir „Real Oviedo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki patirtos traumos, L. Yamalis naują sezoną pradėjo geros formos, pelnė du įvarčius per trejas sužaistas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų