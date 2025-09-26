Lamine’as Yamalis sugrįžo į rikiuotę po patirtos kirkšnies traumos

„Ei! Aš sugrįžau“, – socialiniame tinkle paskelbė 18-metis futbolininkas.
Priminsime, jog L. Yamalis sugrįžo po tarptautinės rinktinių pertraukos į klubą patyręs kirkšnies traumą. Dėl šios priežasties jaunasis talentas praleido rungtynes su „Valencia“, „Newcastle United“, „Getafe“ ir „Real Oviedo“.
Iki patirtos traumos, L. Yamalis naują sezoną pradėjo geros formos, pelnė du įvarčius per trejas sužaistas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse.
Lamine Yamal IG: I’m back. pic.twitter.com/Juw6pRiff0— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 26, 2025
