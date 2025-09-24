„La Liga“ prezidentas įsitikinęs, kad Yamalis nelaimėjo „Ballon d‘Or“ tik dėl jauno amžiaus

„Jei jam būtų buvę daugiau nei 23 metai, esu įsitikinęs, kad jis taip pat būtų laimėjęs. Visgi kadangi jis yra jaunesnis, jam skyrė Kopa trofėjų.
Jei jis ir toliau žais tokiame lygyje, koks yra dabar, o tikėtina, kad tai ir nutiks, manau nėra jokių abejonių, kad jis ateityje laimės „Ballon d‘Or“ apdovanojimą“, – teigė J. Tebas.
Priminsime, jog 18-metis futbolininkas „Ballon d‘Or“ apdovanojimuose finišavo antroje vietoje, nusileisdamas Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjui Ousmane‘ui Dembele.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!