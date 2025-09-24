Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„La Liga“ prezidentas įsitikinęs, kad Yamalis nelaimėjo „Ballon d‘Or“ tik dėl jauno amžiaus

2025-09-24 14:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 14:11

Ispanijos „La Liga“ prezidentas Javieras Tebas įsitikinęs, jog Lamine‘as Yamalis nelaimėjo „Ballon d‘Or“ apdovanojimo dėl savo amžiaus, tačiau neabejoja, kad jaunasis talentas ateityje laimės prestižinį trofėjų.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

0

„Jei jam būtų buvę daugiau nei 23 metai, esu įsitikinęs, kad jis taip pat būtų laimėjęs. Visgi kadangi jis yra jaunesnis, jam skyrė Kopa trofėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei jis ir toliau žais tokiame lygyje, koks yra dabar, o tikėtina, kad tai ir nutiks, manau nėra jokių abejonių, kad jis ateityje laimės „Ballon d‘Or“ apdovanojimą“, – teigė J. Tebas.

Priminsime, jog 18-metis futbolininkas „Ballon d‘Or“ apdovanojimuose finišavo antroje vietoje, nusileisdamas Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjui Ousmane‘ui Dembele.

