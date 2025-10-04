Kalendorius
Lietuva

„Riteriai“ ir „Sūduva“ pasidalino po tašką

2025-10-04 23:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 23:52

30-asis Lietuvos futbolo A lygos turas tęsėsi sostinėje, kur susitiko vietos „Riteriai“ ir Marijampolės „Sūduva“. Klampiose rungtynėse komandos įvarčių nepelnė ir sužaidė lygiosiomis 0:0.

„Sūduva“ – „Riteriai“ rungtynių akimirka | Vytauto Kuralavičiaus nuotr.

30-asis Lietuvos futbolo A lygos turas tęsėsi sostinėje, kur susitiko vietos „Riteriai“ ir Marijampolės „Sūduva“. Klampiose rungtynėse komandos įvarčių nepelnė ir sužaidė lygiosiomis 0:0.

0

Pirmajame kėlinyje daug veiksmo nebuvo – aikštės šeimininkai didžiąją laiko dalį skyrė gynybai ir tai darė pakankamai sėkmingai. Sūduviečiai arčiausiai įvarčio buvo, kai išmetus kamuolį iš užribio vilniečių baudos aikštelėje kilo sumaištis, tačiau kamuolys prariedėjo šalia vartų. „Riterių“ ekipa atliko kelis aštrius perdavimus į baudos aikštelę, tiesa, vartininkui Ignui Plūkui padirbėti neteko.

Po pertraukos gražią ataką surengė Donato Vencevičiaus auklėtiniai – Sidy Sanokho perdavimu surado Henry Uzochukwu, o pastarojo smūgį atmušė Antonio Tuta.

Per likusį laiką marijampoliečiai ilgiau kontroliavo kamuolį, bet labai grėsmingų išpuolių varžovų aikštės pusėje nesukūrė. Po kartą laimę pabandė H. Uzochukwu ir Steve'as Lawsonas.

Lygiosiomis sužaidę „Riteriai“ turi 18 taškų ir žengia devinti, „Sūduvos“ kraityje – 51 taškas ir trečioji pozicija.

