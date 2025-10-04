A lygos turo anonsas: priešingų penketų atstovų susitikimai

Alytaus DFK „Dainava“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 4 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 0:4, 0:3.
Kauniečiams tai bus priešpaskutinė išvyka šiame sezone.
Alytaus klubui ketvirtame rate kol kas pavyko atimti taškus tik iš Telšių „Džiugo“, o artimiausios dvikovos nieko gero nežada – teks grumtis su dėl medalių kovojančiais oponentais. Dainaviečiams namuose liko žaisti keturis mačus, tačiau savo sienos nepadeda, kadangi iškovoti vos 6 taškai, pasiekus tik vieną pergalę. Strategas Mergenas Orazovas ant atsarginių žaidėjų suolo turi daugiau futbolininkų, visgi, dėl diskvalifikacijų nežais Manyumow Acholas ir Cheikhas Faye, taip pat trečiadienio dvikovoje Panevėžyje traumą patyrė puolėjas Lucas Moura.
„Kauno Žalgiriui“ iki istorinio titulo trūksta visai nedaug – po lygiųjų su tiesioginiu konkurentu išlaikytas 8 taškų pranašumas. Laikinosios sostinės komanda žaidžia prasčiausią atkarpą varžovų stadionuose, jos metu per keturis susitikimus nebuvo iškovota pergalė. Tiesa, viso sezono eigoje didelio diskomforto išvykos nesuteikdavo, kadangi buvo patirta tik viena nesėkmė Panevėžyje. Per ankstesnių 15 tarpusavio dvikovų Lietuvos čempionate „Kauno Žalgiris“ pasiekė net 10 pergalių.
Vilniaus „Riteriai“ – Marijampolės „Sūduva“. Spalio 4 dieną, 20.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:4, 1:4, 0:0.
„Sūduva“ turi gerą progą į rinktinių pertrauką žengti būdama trečia.
„Riteriai“ nuo gegužės mėnesio Lietuvos čempionate per 21 mačą patyrė net 18 pralaimėjimų, tačiau net ir toks nesėkmingas ruožas leidžia išsilaikyti 9-oje vietoje turint taško pranašumą prieš Alytaus ekipą. Į sostinės klubo rikiuotę sugrįžo traumą išsigydęs kertinis vidurio gynėjas Arthuras Pierino, tačiau Arvydas Novikovas nerungtyniauja jau apie mėnesį. Šeimininkams teks kiek pakoreguoti startinę sudėtį, kadangi joje pastaruoju metu reguliariai pasirodydavęs Charles‘is Acolatse dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas.
Po beveik mėnesio pertraukos marijampoliečiai patyrė nesėkmę ir tai leido gerą atkarpą žaidžiantiems dviem konkurentams sumažinti atsilikimą iki taško. 30-ajame ture „Sūduva“ yra akivaizdi favoritė likti 3-ioje pozicijoje, kadangi oponentams teks susigrumti su galingesniais varžovais. Donato Vencevičiaus kariauna per daugiau negu du mėnesius svečiuose nugalėjo tik Gargždų „Bangą“, tačiau dabartinė padėtis turnyro lentelėje vers atakuoti ir pasirodyti produktyviau puolant negu blankioje trečiojo rato akistatoje.
Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 5 dieną, 16 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:1, 0:2.
„Karščiausia“ čempionato ekipa sieks pratęsti pergalių seriją iki penkių.
Prieš savaitę „Džiugas“ sužinojo, jog debiutą tarptautiniame fronte užtikrintų tik pasiekta bronza. Nuo jos telšiškius šiuo metu skiria 9 taškai, pirmasis žingsnis išliekant lenktynėse buvo žengtas nugalint Gargžduose. Kita vertus, po pastarojo laimėjimo dar labiau išaugo skirtumas tarp pasiektų taškų namuose bei svečiuose – savo sirgalių akivaizdoje džiugiečiai surinko net 19 taškų mažiau. Sekmadienio rungtynėse negalės žaisti diskvalifikuotas Dejanas Trajkovskis, tad slovėno vietą turėtų užimti lenkas Jakubas Wawščykas, kuriam tai būtų debiutas starto sudėtyje.
Nuo rudens pradžios „Žalgiris“ rungtyniauja svečiuose, tad išvykų serija Telšiuose persiris į antrą pusę. Nors žemaičiai savo sirgalių akivaizdoje nugalėjo tik dvi apatines turnyro lentelės komandas, bet praleidžia nedaug įvarčių – verta tikėtis atkaklios kovos. „Džiugui“ grėsmę kels ne tik Gustas Jarusevičius bei Motiejus Burba, savo geriausią atkarpą šiemet Lietuvos čempionate žaidžia Liviu Antalis. 36-erių puolėjas yra pasižymėjęs jau trejose rungtynėse iš eilės. Rūpesčių vyr. treneriui Rolandui Džiaukštui gali kelti vidurio gynėjų grandis – praėjusio mačo nebaigė Luka Dumančičius.
FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“. Spalio 5 dieną, 18.25 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1, 2:1, 0:2.
Sekmadienio akistatą tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
Dainio Kazakevičiaus treniruojami futbolininkai per pastarąsias penkerias rungtynes iškovojo keturias pergales ir nuo marijampoliečių atsilieka tik tašku. Vis dėlto ketvirtame rate buvo įveikti du turnyro autsaideriai, tad likęs tvarkaraštis šiauliečiams yra sudėtingesnis. Praėjusiame mače FA „Šiauliai“ garbės ginti negalėjo Eligijus Jankauskas, kuris gydėsi traumą ir buvo taupomas būtent šiai akistatai. Antra rezultatyviausia pirmenybių komanda nežiba gynyboje – per pastaruosius 10 mačų „sausus“ vartus pavyko išlaikyti tik žaidžiant su alytiškiais.
„Panevėžys“ nepasekė gargždiškių pėdomis ir po laimėto „FPRO LFF taurės“ finalo grįžo pergalingai. Aukštaitijos sostinės atstovai, norėdami sezoną užbaigti pirmoje turnyro lentelės pusėje, turi įveikti iš pirmo žvilgsnio labiau motyvuotą oponentą. Kita vertus, panevėžiečiai Lietuvos čempionate nuo 2022 metų dar nė karto neišvyko su pergale iš pagrindinio Šiaulių miesto stadiono. Strategas Rolandas Vrabecas atliko pokyčių starto sudėtyje trečiadienį, tad artėjančioje akistatoje vėl turėtų žaisti pagrindinis vienuoliktukas.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“. Spalio 5 dieną, 19.30 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 2:0, 1:0.
Mėlynai balti vis dar negali būti ramūs kovoje dėl 2-osios vietos.
„Hegelmann“ futbolininkai neišsaugojo pergalingo pranašumo dvikovoje su „Kauno Žalgiriu“, tad turnyro lentelėje kauniečiai ir toliau pirmauja 8 taškais bei iki sekmadienio mačo Raudondvaryje šį pranašumą gali dar labiau padidinti. Artimiausi varžovai yra lenkiami atitinkamai 7–8 taškų skirtumu, tad pergalė itin priartintų komandą mažiausiai prie bet kurios prabos medalių. Raudondvario stadione „Hegelmann“ ekipa šiemet yra surinkusi 32 taškus – kartu su „Kauno Žalgiriu“ tai yra geriausias rezultatas sezone.
Per pastarųjų aštuonerių rungtynių seriją „Banga“ yra iškovojusi vos vieną pergalę ir po daugiau negu mėnesio pertraukos vėl žais mačą svečiuose. Tarpusavio akistatose gargždiškiai retai kada džiaugiasi laimėjimais – per 19 mačų tą pavyko padaryti vos 3 kartus. Išvykoje buvo nugalėta pirmame komandų tarpusavio susitikime 2021 metais. „Banga“ labai stringa puolime: po keturių iš eilės nerezultatyvių mačų gargždiškiai išlieka su 25 įvarčiais. Tai – antras prasčiausias rezultatas, tik kartą mažiau pasižymėjo Alytaus ekipa.
