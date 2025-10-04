Andrius Kaulinis: „Niekas nenukabina nosies – kovosime iki paskutiniųjų“

„Bet kuriuo atveju yra dalykai, kurie veikia žaidėjus psichologiškai, ir ne visada tai susiję su rezultatais. Bet niekas nenukabina nosies, nepasiduoda emocijoms ir stengsis kovoti iki paskutiniųjų. Tikslas yra, ir visi stengsimės jo siekti.
O tikslas yra akivaizdus – likti aukščiau už alytiškius ir išlikti lygoje. Motyvacijos netrūksta, nes visi žinome, ko norime ir kokie yra tikslai dabartinėje situacijoje“, – prieš rungtynes su „Sūduva“ sakė A. Kaulinis.
Kaip stengiatės palaikyti komandos kovinę dvasią, kai pergalės sunkiai skinamos?
Nėra kažkokios paslapties, tiesiog treniruojamės, išsikeliame tikslus artimiausioms rungtynėms, vienas kitą palaikome ir tiek.
Kaip komanda reagavo į Arvydo Novikovo traumą?
Visada žaidėjas su tokia patirtimi, kokią yra sukaupęs Arvydas per savo karjerą, duos naudą komandai, o ypač jauniems žaidėjams. Jis randa bendrą kalbą su visais, kur reikia – duoda patarimus ir paskatinimus.
O trauma.. Futbolas yra toks žaidimas, kuriame bet kuris iš mūsų gali gauti traumą, ir tai yra sporto dalis. Visi tai suprantame ir nereagavome niekaip. Linkiu jam kuo greičiau grįžti į aikštę ir padėti mums paskutinėje sezono dalyje.
Iki sezono pabaigos liko šeši turai. Ką „Riteriai“ privalo padaryti kitaip, kad pasiektų norimus rezultatus?
Nieko neprivalome daryti kitaip – tiesiog tai, ką mokame daryti geriausiai, turime atlikti kiekvienose rungtynėse ir rezultatai ateis. Šiuo metu svarbiausias dalykas yra koncentracija kiekvienose rungtynėse, supratimas, kokia yra pralaimėjimo ir pergalės kaina, ir siekti geriausių rezultatų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!