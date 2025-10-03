Elivelto: „Galime laimėti artėjančias rungtynes“

Mačas įvyks Šiaulių savivaldybės stadione, kuriame panevėžiečiai Lietuvos čempionate varžovų dar nėra nugalėję. FA „Šiauliai“ kovoja dėl bronzos bei savo kraityje po 30 susitikimų turi 49 taškus – 14 pergalių, 7 lygiosios bei 9 pralaimėjimai.
Dainio Kazakevičiaus kariauna rikiuojasi ketvirta ir panevėžiečius šiemet yra įveikusi du kartus rezultatais 3:1 bei 2:1. Pastarajame mače Panevėžyje šeimininkai nugalėjo 2:0 ir per likusius šešis turus dar gali pataisyti savo poziciją turnyro lentelėje.
Į kovą panevėžiečiai stos po pergalės 3:1 prieš Alytaus DFK „Dainava“, savo ruožtu, FA „Šiauliai“ 2:1 įveikė Vilniaus „Riterius“.
Nepaisant užsitikrintos vietos tarptautinėse varžybose, brazilo Elivelto teigimu, komanda nenori tenkintis dabartine užimama 7-ąja pozicija bei sieks sužaisti produktyvią atkarpą ketvirtame rate.
„Žinojome, kad „Dainavai“ reikia taškų, bet mums taip pat reikėjo laimėti, nes dar turime tikslą A lygoje. Likus šešerioms rungtynėms, įmanoma pasiekti geresnę poziciją ir aš tikiu, jog galime tą padaryti. Turiu patirties rungtyniauti po laimėtų finalų ir tai padeda tokiose situacijose. Pasitikiu savimi ir komandos draugais, tikiu, kad pelnytai laimėjome taurę.
Žaisti prieš FA „Šiauliai“ jų stadione yra sunku, jie taip pat turi gerą komandą. Vis dėlto, manau, kad galime laimėti artėjančias rungtynes, tai – iššūkis pirmą kartą nugalėti tame stadione, tačiau tikiu, jog galime tą padaryti“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo futbolininkas.
FA „Šiauliai“ ir „Panevėžys“ ketvirtą kartą 2025 metų sezone susitiks spalio 5 dieną, sekmadienį. Mačo pradžia Šiaulių savivaldybės stadione – 18.25 val., dvikovą tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
