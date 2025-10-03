J.Hernangomezo šou neužteko: „Barcelona“ laimėjo Atėnų tvirtovėje

PAO neužteko įspūdingo Juancho Hernangomezo, kuris įmetė 27 taškus, atkovojo 8 kamuolius bei rinko 39 naudingumo balus. Pritrūko vieno balo, kad jis pakartotų karjeros rekordą Eurolygoje, rezultatyvumo rekordą pasiekti pavyko.
11:0 – taip atrodė Barselonos ekipos startas, uždavęs gerą toną rungtynėms. Pirmuosius taškus PAO pelnė Kendrickas Nunnas, o greitai spurtas leido lyginti rezultatą – 11:11. Šeimininkai rezultatą persvėrė neilgam, nes po pirmo ketvirčio katalonai pirmavo 26:17.
„Barcelona“ ekipos pranašumas buvo ištirpęs, bet jį atstatyti darkart apvyko – 49:40. Kevinas Punteris dar susimetė baudas (54:45), jis pats skirtumą vertė dviženkliu – 59:48. Kostas Sloukas, K.Nunnas bei T.J.Shortsas bandė patraukti į priekį „Panathinaikos“ (69:75), tačiau keli tolimi šūviai stabilizavo katalonų padėtį – 81:69.
Liko 3 minutės, „Barcelona“ prisileido varžovus kiek arčiau, bet vis dar turėjo apčiuopiamą persvarą – 91:82. Jos svečiai neiššvaistė.
„Panathinaikos“: Juancho Hernangomezas 27 (8 atk. kam., 39 n.b.), Kostas Sloukas 18 (11 rez. perd., 30 n.b.), Kostas Mitoglou 11 (8 atk. kam.), Kendrickas Nunnas ir Jerianas Grantas – po 10.
„Barcelona“: Willas Clyburnas 23 (4/5 trit., 6 atk. kam., 26 n.b.), Tornike Shengelia 17, Nicolasas Laprovittola 15 (9 rez. perd., 4/8 trit.), Willy Hernangomezas (6 atk. kam.) ir Kevinas Punteris – po 13.
