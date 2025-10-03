Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

J.Hernangomezo šou neužteko: „Barcelona“ laimėjo Atėnų tvirtovėje

2025-10-03 23:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 23:30

Barselonos „Barcelona“ (1/1) nuo pradžių bandė primesti savo taisykles ir galiausiai Eurolygoje įsirašė pirmą pergalę, svečiuose 103:96(26:17, 25:28, 24:24, 28:27) nugalėdama Atėnų „Panathinaikos“ (1/1).

PAO namų neapsaugojo (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ (1/1) nuo pradžių bandė primesti savo taisykles ir galiausiai Eurolygoje įsirašė pirmą pergalę, svečiuose 103:96(26:17, 25:28, 24:24, 28:27) nugalėdama Atėnų „Panathinaikos“ (1/1).

REKLAMA
0

PAO neužteko įspūdingo Juancho Hernangomezo, kuris įmetė 27 taškus, atkovojo 8 kamuolius bei rinko 39 naudingumo balus. Pritrūko vieno balo, kad jis pakartotų karjeros rekordą Eurolygoje, rezultatyvumo rekordą pasiekti pavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

11:0 – taip atrodė Barselonos ekipos startas, uždavęs gerą toną rungtynėms. Pirmuosius taškus PAO pelnė Kendrickas Nunnas, o greitai spurtas leido lyginti rezultatą – 11:11. Šeimininkai rezultatą persvėrė neilgam, nes po pirmo ketvirčio katalonai pirmavo 26:17.

REKLAMA

„Barcelona“ ekipos pranašumas buvo ištirpęs, bet jį atstatyti darkart apvyko – 49:40. Kevinas Punteris dar susimetė baudas (54:45), jis pats skirtumą vertė dviženkliu – 59:48. Kostas Sloukas, K.Nunnas bei T.J.Shortsas bandė patraukti į priekį „Panathinaikos“ (69:75), tačiau keli tolimi šūviai stabilizavo katalonų padėtį – 81:69.

Liko 3 minutės, „Barcelona“ prisileido varžovus kiek arčiau, bet vis dar turėjo apčiuopiamą persvarą – 91:82. Jos svečiai neiššvaistė.

REKLAMA
REKLAMA

„Panathinaikos“: Juancho Hernangomezas 27 (8 atk. kam., 39 n.b.), Kostas Sloukas 18 (11 rez. perd., 30 n.b.), Kostas Mitoglou 11 (8 atk. kam.), Kendrickas Nunnas ir Jerianas Grantas – po 10.

„Barcelona“: Willas Clyburnas 23 (4/5 trit., 6 atk. kam., 26 n.b.), Tornike Shengelia 17, Nicolasas Laprovittola 15 (9 rez. perd., 4/8 trit.), Willy Hernangomezas (6 atk. kam.) ir Kevinas Punteris – po 13.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų