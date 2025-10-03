Latvijoje žaidė Girdvainis, Italijoje – jaunieji lietuviai

Tuo metu Italijos „Primavera“ pirmenybėse puolėjas Adrian Lickūnas žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujama „Cremonese“ U-20 ekipa išvykoje nusileido 0:1 „Sassuolo“ U-20 komandai.
Kitose „Primavera“ lygos rungtynėse vartininkas Ernestas Lysionok išlaikė sausus vartus ir žaidė visas rungtynes, gynėjas Lukas Klišys žaidė 58 minutes, o jų ginama „Genoa“ U-20 komanda namuose 1:0 nugalėjo „Bologna“ U-20 komandą.
