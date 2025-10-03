Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Latvijoje žaidė Girdvainis, Italijoje – jaunieji lietuviai

2025-10-03 23:28
2025-10-03 23:28

Latvijos pirmenybėse gynėjas Edvinas Girdvainis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas FK „Liepaja“ klubas išvykoje 0:3 pralaimėjo „Riga“ FC ekipai.

Edvinas Girdvainis (centre) | Organizatorių nuotr.

0

Tuo metu Italijos „Primavera“ pirmenybėse puolėjas Adrian Lickūnas žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujama „Cremonese“ U-20 ekipa išvykoje nusileido 0:1 „Sassuolo“ U-20 komandai.

Kitose „Primavera“ lygos rungtynėse vartininkas Ernestas Lysionok išlaikė sausus vartus ir žaidė visas rungtynes, gynėjas Lukas Klišys žaidė 58 minutes, o jų ginama „Genoa“ U-20 komanda namuose 1:0 nugalėjo „Bologna“ U-20 komandą.

