„Barcelona“ namuose įrodė pranašumą prieš De Colo vedamą ASVEL

Tai buvo pirmoji Xavi Pascualio pergalė Eurolygoje po to, kai šis strategas perėmė komandos vairą.
Mačas prasidėjo lygia kova, o ASVEL ekipoje ryškus buvo Nando De Colo – 12:8. Pirmąjį kėlinį sėkmingiau užbaigė katalonai, kurie susikūrė trapų pranašumą – 20:19.
Antrojo kėlinio metu šeimininkai buvo įgiję 6 taškų pranašumą (25:19), bet spurto Xavi Pasqualio auklėtiniai nepratęsė. Į pertrauką Barselonos komanda išsinešė vos 1 taško persvarą – 45:44.
Toko Shengelia SAYS NO 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket pic.twitter.com/nZLHfGYaqk— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025
Po pertraukos ASVEL buvo įgijusi 5 taškų pranašumą (61:56), tačiau tritaškį pataikė Joelis Parra – 59:61. Kėlinį sėkmingiau užbaigė „Barcelona“ – 68:65.
Dario Brizuela ketvirtajame kėlinyje didino katalonų ekipos pranašumą iki 8 taškų (75:67), bet dvitaškiu atsakė Glynnas Watsonas – 69:75. „Barcelona“ arčiau varžovų neprisileido ir iškovojo pergalę – 88:78.
Švilpimais buvo sutiktas Barselonos komandos marškinėliais kadaise vilkėjęs Thomasas Heurtelis. Prancūzas prieš buvusį klubą pelnė 6 taškus ir surinko 1 naudingumo balą.
Itin ryškus pralaimėjusių gretose buvo N.De Colo, kuris pelnė 22 taškus, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 34 naudingumo balus.
Nugalėtojams Kevinas Punteris pelnė 24 taškus, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 33 naudingumo balus.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 24 (7 rez. per.), Tornike Shengelia 15 (6 atk. kam.), Dario Brizuela 12, Joelis Parra 7.
ASVEL: Nando De Colo 22 (9 rez. per.), Bodianas Massa 10 (9 atk. kam.), Shaquille’as Harrisonas 9, Melvinas Ajinca 8 (2/5 trit.).
