Paulius Gintautas pelnė įvartį ir padėjo „Comet“ iškovoti pergalę Norvegijos ledo ritulio lygoje

„HK Liepaja“ (32 tšk.) išlaikė pirmą vietą lygoje. Elektrėnų „Energija“ (9) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (7) yra priešpaskutinė – 8-a.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda išvykoje 1:4 neatsilaikė prieš „Gjovik“. Lietuvis užsidirbo 2 baudos min.
Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose 3:2 iškovojo pergalę prieš Manglerudo „Star“. Lietuvis įmušė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 sykius atakavo vartus.
„Gruner“ (29 tšk.) nukrito į 3-ią vietą, o „Comet“ (18) rikiuojasi 6-a tarp 8 ekipų.
