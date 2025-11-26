 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Paulius Gintautas pelnė įvartį ir padėjo „Comet“ iškovoti pergalę Norvegijos ledo ritulio lygoje

2025-11-26 23:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 23:36

Trečiadienį Baltijos ledo ritulio lygoje Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku savo arenoje 2:6 pralaimėjo prieš Jelgavos „HK Zemgalę/LBTU“ (Latvija). Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.

Paulius Gintautas | hockey.lt nuotr.

0

„HK Liepaja“ (32 tšk.) išlaikė pirmą vietą lygoje. Elektrėnų „Energija“ (9) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (7) yra priešpaskutinė – 8-a.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda išvykoje 1:4 neatsilaikė prieš „Gjovik“. Lietuvis užsidirbo 2 baudos min.

Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose 3:2 iškovojo pergalę prieš Manglerudo „Star“. Lietuvis įmušė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 sykius atakavo vartus.

„Gruner“ (29 tšk.) nukrito į 3-ią vietą, o „Comet“ (18) rikiuojasi 6-a tarp 8 ekipų.

