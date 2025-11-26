Mantas Rimdeika du kartus pasiuntė pasaulio čempioną į nokdauną, tačiau liko be pergalės WAKO čempionate

„Low Kick“ sunkiasvorių kategorijos (per 91 kg) ketvirtfinalyje lietuvis kovėsi su turku Kadiru Yildirimu. M. Rimdeika ne sykį pasiuntė varžovą į nokdauną, bet teisėjai pergalę atidavė varžovui, o lietuvių protestą atmetė.
K. Yildirimas yra itin tituluotas sportininkas, laimėjęs pasaulio čempionato aukso ir sidabro medalius, Europos čempionato sidabrą ir bronzą, Europos taurę bei net 4 pasaulio taurės etapus.
„Įsivaizduokit. Kovoji prieš WAKO pasaulio čempioną turką, 2 kartus jį „sodini“ į nokdauną ir jam atiduoda pergalę, nes paskutiniame raunde paspardė man į kojas kelis kartus bei į blokus. Rašom protestą, bet jaučiu gausim.
Atsakymas – č**“, – rašė M. Rimdeika.
Anot M. Rimdeikos, balus skaičiavę teisėjai šokiravo net ringe dirbusį arbitrą: „Ta prasme, net pats ringo teisėjas pasakė, kad aš laimėjau kovą. Medalio nėra, ką padarysi. Ačiū treneriams, judam toliau“.
M. Rimdeika gruodžio 6 d. Bulgarijoje ruošiasi dalyvauti „Senshi 29“ turnyre, kur kausis su olandu Semu Van Der Lansu.
Ketvirtadienį medalius Abu Dabyje užsitikrinti bandys Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius ir Vitas Karosas, o E. Šalkovski bei E. Puidaitė sieks vietų finaluose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!