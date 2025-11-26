 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Mantas Rimdeika du kartus pasiuntė pasaulio čempioną į nokdauną, tačiau liko be pergalės WAKO čempionate

2025-11-26 23:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 23:23

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate trečiadienį skandalingą pralaimėjimą teko patirti Mantui Rimdeikai.

Manto Rimdeikos įrašas | Instagram.com nuotr

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate trečiadienį skandalingą pralaimėjimą teko patirti Mantui Rimdeikai.

0

„Low Kick“ sunkiasvorių kategorijos (per 91 kg) ketvirtfinalyje lietuvis kovėsi su turku Kadiru Yildirimu. M. Rimdeika ne sykį pasiuntė varžovą į nokdauną, bet teisėjai pergalę atidavė varžovui, o lietuvių protestą atmetė. 

K. Yildirimas yra itin tituluotas sportininkas, laimėjęs pasaulio čempionato aukso ir sidabro medalius, Europos čempionato sidabrą ir bronzą, Europos taurę bei net 4 pasaulio taurės etapus.

„Įsivaizduokit. Kovoji prieš WAKO pasaulio čempioną turką, 2 kartus jį „sodini“ į nokdauną ir jam atiduoda pergalę, nes paskutiniame raunde paspardė man į kojas kelis kartus bei į blokus. Rašom protestą, bet jaučiu gausim.

Atsakymas – č**“, – rašė M. Rimdeika.

Anot M. Rimdeikos, balus skaičiavę teisėjai šokiravo net ringe dirbusį arbitrą: „Ta prasme, net pats ringo teisėjas pasakė, kad aš laimėjau kovą. Medalio nėra, ką padarysi. Ačiū treneriams, judam toliau“.

M. Rimdeika gruodžio 6 d. Bulgarijoje ruošiasi dalyvauti „Senshi 29“ turnyre, kur kausis su olandu Semu Van Der Lansu.

Ketvirtadienį medalius Abu Dabyje užsitikrinti bandys Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius ir Vitas Karosas, o E. Šalkovski bei E. Puidaitė sieks vietų finaluose.

