Šalkovski ir Puidaitė užtikrintai žengė į pasaulio čempionato pusfinalį – Lietuvai jau garantuoti bent 2 medaliai

Edvinas Šalkovski K-1 svorio kategorijos iki 91 kg ketvirtfinalyje nugalėjo vietinį kovotoją – Mohamedą Salahą Trabelsi. Pusfinalyje lietuvis kovos su kroatu Ivanu Bertičiumi. Jei E. Šalkovski prasimuš į finalą, ten jo gali laukti buvęs Sergejaus Maslobojevo varžovas Mohamedas Hamdi Hajji iš Ispanijos.
Mažiausiai bronzą jau užsitikrino ir Evelina Puidaitė (K-1, iki 60 kg). Ji ketvirtfinalyje pranoko suomę Emmi Saarelą, o pusfinalyje jos lauks gerai pažįstama ukrainietė Alina Martyniuk.
Augvydas Andriuškevičius („low kick“, iki 67 kg) aštuntfinalyje pralaimėjo italui Lorenzo Del Gaudio, Modestas Juodpusis (K-1, per 91 kg) ketvirtfinalyje nusileido ukrainiečiui Romanui Ščerbatiukui, Rugilė Altaravičiūtė (K-1, iki 48 kg) ketvirtfinalyje pralaimėjo turkei Zeynep Cetintas, o Mantas Rimdeika („low kick“, per 91 kg) taip pat ketvirtfinalyje turėjo pripažinti turko Kadiro Yildirimo pranašumą.
Ketvirtadienį medalius užsitikrinti bandys Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius ir Vitas Karosas, o E. Šalkovski bei E. Puidaitė sieks vietų finaluose.
