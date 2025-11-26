 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Šalkovski ir Puidaitė užtikrintai žengė į pasaulio čempionato pusfinalį – Lietuvai jau garantuoti bent 2 medaliai

2025-11-26 23:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 23:07

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate trečiadienį kovėsi 6 lietuviai, iš kurių 2 užsitikrino medalius.

Čempionato akimirkos | Instagram.com nuotr

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate trečiadienį kovėsi 6 lietuviai, iš kurių 2 užsitikrino medalius.

0

Edvinas Šalkovski K-1 svorio kategorijos iki 91 kg ketvirtfinalyje nugalėjo vietinį kovotoją – Mohamedą Salahą Trabelsi. Pusfinalyje lietuvis kovos su kroatu Ivanu Bertičiumi. Jei E. Šalkovski prasimuš į finalą, ten jo gali laukti buvęs Sergejaus Maslobojevo varžovas Mohamedas Hamdi Hajji iš Ispanijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Edvin ‘THE SHARK’ Šalkovski (@edvinassalkovski)

Mažiausiai bronzą jau užsitikrino ir Evelina Puidaitė (K-1, iki 60 kg). Ji ketvirtfinalyje pranoko suomę Emmi Saarelą, o pusfinalyje jos lauks gerai pažįstama ukrainietė Alina Martyniuk.

Augvydas Andriuškevičius („low kick“, iki 67 kg) aštuntfinalyje pralaimėjo italui Lorenzo Del Gaudio, Modestas Juodpusis (K-1, per 91 kg) ketvirtfinalyje nusileido ukrainiečiui Romanui Ščerbatiukui, Rugilė Altaravičiūtė (K-1, iki 48 kg) ketvirtfinalyje pralaimėjo turkei Zeynep Cetintas, o Mantas Rimdeika („low kick“, per 91 kg) taip pat ketvirtfinalyje turėjo pripažinti turko Kadiro Yildirimo pranašumą.

Ketvirtadienį medalius užsitikrinti bandys Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius ir Vitas Karosas, o E. Šalkovski bei E. Puidaitė sieks vietų finaluose.

