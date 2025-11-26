 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dovydas Rimkus – apie artėjančią „UTMA 15“ kovą, čempiono diržo ambicijas ir akistatą su Mantvydu Peredniu

2025-11-26 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 21:15

Jau šį penktadienį nuo pat UTMA organizacijos susikūrimo pradžios joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) turės galimybę užsijuosti čempiono diržą, o „UTMA 15“ turnyre jo lauks Mantvydo Perednio (4-2 UTMA) iššūkis. Kova vyks svorio kategorijoje iki 77 kg.

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus | „Stop“ kadras

0

Į trečiadienį vykusią spaudos konferenciją D. Rimkus atėjo lydimas kaukėtų palydovių ir atsisėdo ne į įprastą kėdę, o į sostą.

Pokalbių pradžioje M. Perednis teigė, kad D. Rimkus nėra tas varžovas, kuris galėtų sukelti jam problemų.

„Esu įsitikinęs, kad pasiimsiu diržą. Buvo sunkus pasiruošimas ir nemanau, kad Rimkus yra to lygio priešininkas, kad būtų neįmanoma paimti diržą“, – savo pergalę matė M. Perednis.

Kaip visada geros nuotaikos nestokojantis D. Rimkus sakė, jog yra įsitikinęs, kad po kovos čempiono diržas priklausys jam.

„Pasižiūrėkite – diržo nėra. Lapkričio 28-ą aš išeisiu su diržu. Ir žinote, kas bus tada? Kokius 15 metų nepamatysite manęs jo nusiimančio. Taip aš matau ir Dominyką (Dirkstį, aut. past.), kaip čempioną, tiek ir save. Kas norės, galės mesti iššūkius ir kuriuos Viktoras (Gecas, – aut. past.) atrinks vertus, su tuo aš ir kovosiu.“

„Galėsiu savo diržą iš kelnių duoti, kaip paguodos prizą“, – juokavo M. Perednis.

„Pasilaikyk tą diržą sau, nes tau jo labiau reikia. Mano diržas ateis ir apjuos mano juosmenį iš karto po kovos. Neįsivaizduoju, kaip tu penkis raundus atstovėsi prieš mane“, – sakė D. Rimkus.

„Man penkių raundų ir nereiks“, – pastebėjo M. Perednis.

„Kodėl tu save taip nuvertini?“, – klausė D. Rimkus.

„Gal aš tave labiau nuvertinu“, – su šypsena atsakė M. Perednis.

D. Rimkus teigė, jog jis neplanuoja pergalės anksčiau laiko ir norėtų kovoti visus 5 raundus.

„Aš ir nenoriu, kad būtų paprasta, nes iš jų tik pasikeli ego. Visi mes darome klaidų ir kovodamas ilgą kovą tu tobulėji. Nenoriu jo nukirsti pirmame ar antrame raunde, noriu kovoti visą kovą, bet pažiūrėsime, ar jam ištvermė leis tą daryti“, – sakė D. Rimkus.

Paskutinėje kovoje prieš Danylą Matiukov, D. Rimkus pergalę šventė teisėjų sprendimu, o jau toje kovoje jis dažiau dirbo pirmuoju numeriu ir ėjo į priekį. Šį kartą abu kovos dalyviai pasiruošę nesitraukti.

„Manau, kad tai abiems mums bus palanku“, – pastebėjo M. Perednis.

„Nuo to labiausiai laimės žiūrovai“, – pridėjo D. Rimkus.

Kovotojų akistata prasidėjo paspaudus vienas kitam ranką ir su plačia M. Perednio šypsena. Netrukus kovotojai pozavo fotografams ir taikiai išsiskyrė.

