 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Varžybose užsienyje – Lietuvos raitelių pergalės

2025-11-26 11:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 11:00

Lenkijoje vyko 2 žvaigždučių kategorijos konkūrų varžybos, kuriose pasirodė ir būrys Lietuvos raitelių.

Matas Petraitis (A.Totorytės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lenkijoje vyko 2 žvaigždučių kategorijos konkūrų varžybos, kuriose pasirodė ir būrys Lietuvos raitelių.

REKLAMA
0

Varžybos puikiai prasidėjo, kai „Big Tour“ rungtyje (kliūčių aukštis 140 cm) dėl „Ozone Horse“ prizo, triumfavo Trojus Rimkevičius su žirgu Hjustacus OMHG. Ši pergalė tapo puikiu startu visai Lietuvos delegacijai.

Vėliau sėkmingai pasirodė Andrius Petrovas su Bonneville, „Small Tour JKS U Robsonow“ rungtyje (120 cm) užėmęs trečią vietą. Tą pačią dieną aukštą rezultatą pademonstravo ir Matas Petraitis, „Big Tour“ įskaitoje dėl „Alfa Dental“ prizo (140 cm) iškovojęs sidabrą su Cornet’s Cloud.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečią varžybų dieną į Lietuvos sportininkai toliau rinko medalius. „Small Tour Ekwador“ rungtyje (120 cm) Andrius Petrovas su Bonneville pelnė dar vieną – šįkart sidabro – apdovanojimą. „Medium Tour“ rungtyje dėl „Indyk Warmiński“ prizo (135 cm) antrą vietą užėmė Kristupas Petraitis su Cherokee Promise. Jaunų žirgų „Energy’s Talent of the Year 2025“ finale puikiai pasirodė Ignas Makarauskas: su Othello MDB jis iškovojo sidabrą, o su Pikarlo V – bronzą.

REKLAMA
REKLAMA

Savaitgalio kulminacija tapo „4Foulee Grand Prix“ rungtis (145 cm), kurioje ryškiai suspindo lietuvių talentas. Sužibėjo Matas Petraitis su Cornet’s Cloud, iškovojęs įspūdingą pergalę stipriausiame turnyro konkūre. Trečią vietą pelnė Kristupas Petraitis su Carleone, o Justina Rečiūnaitė su Cominguno taip pat pateko tarp apdovanotųjų.

REKLAMA

Paskutinę dieną lietuviai dar kartą įrodė stabiliai aukštą sportinę formą. „Small Grand Prix rungtyje“ dėl „Primavera Furniture“ prizo (125 cm) triumfavo Austėja Banytė su Ali Baba, simboliškai užbaigdama itin sėkmingą Lietuvos raitelių pasirodymą Lenkijoje.

Aistis Vitkauskas su Commander VG dalyvavo 5 žvaigždučių kategorijos jojimo trikovės varžybose Prancūzijoje, kur užėmė 35-ą vietą. Nugalėjo tituluotas Naujosios Zelandijos raitelis Timas Price‘as su Jarillo, kuriam atiteko net 50 000 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Ištvermės jojimo varžybose Ispanijoje Aistė Razmienė su Espionne de Gion buvo 4-a, o su Apolo de Terron – 12-a.

Estijoje 40 km lenktynėse triumfavo Daniel Neidorf su Laava. Agata Vdovenko su Mokhtar Kassari liko 8-a.

80 km distancijoje Amelija Oliškevičiūtė su Milords buvo 8-a, Nojus Vilbikas su Samsara VH – 9-as, o Gabija Acutė su K-ur nefinišavo. Austėja Čiužaitė su Žėručiu 50 km lenktynėse finišavo 5-a.

Alisija Zabavska su MSA Silver Gazal pasiekė dar vieną pergalę kitoje Atlanto pusėje. Šį kartą lietuvė nugalėjo 50 mylių (beveik 80,5 km) lenktynėse Misisipės valstijoje (JAV).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų