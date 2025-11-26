Varžybose užsienyje – Lietuvos raitelių pergalės

Varžybos puikiai prasidėjo, kai „Big Tour“ rungtyje (kliūčių aukštis 140 cm) dėl „Ozone Horse“ prizo, triumfavo Trojus Rimkevičius su žirgu Hjustacus OMHG. Ši pergalė tapo puikiu startu visai Lietuvos delegacijai.
Vėliau sėkmingai pasirodė Andrius Petrovas su Bonneville, „Small Tour JKS U Robsonow“ rungtyje (120 cm) užėmęs trečią vietą. Tą pačią dieną aukštą rezultatą pademonstravo ir Matas Petraitis, „Big Tour“ įskaitoje dėl „Alfa Dental“ prizo (140 cm) iškovojęs sidabrą su Cornet’s Cloud.
Trečią varžybų dieną į Lietuvos sportininkai toliau rinko medalius. „Small Tour Ekwador“ rungtyje (120 cm) Andrius Petrovas su Bonneville pelnė dar vieną – šįkart sidabro – apdovanojimą. „Medium Tour“ rungtyje dėl „Indyk Warmiński“ prizo (135 cm) antrą vietą užėmė Kristupas Petraitis su Cherokee Promise. Jaunų žirgų „Energy’s Talent of the Year 2025“ finale puikiai pasirodė Ignas Makarauskas: su Othello MDB jis iškovojo sidabrą, o su Pikarlo V – bronzą.
Savaitgalio kulminacija tapo „4Foulee Grand Prix“ rungtis (145 cm), kurioje ryškiai suspindo lietuvių talentas. Sužibėjo Matas Petraitis su Cornet’s Cloud, iškovojęs įspūdingą pergalę stipriausiame turnyro konkūre. Trečią vietą pelnė Kristupas Petraitis su Carleone, o Justina Rečiūnaitė su Cominguno taip pat pateko tarp apdovanotųjų.
Paskutinę dieną lietuviai dar kartą įrodė stabiliai aukštą sportinę formą. „Small Grand Prix rungtyje“ dėl „Primavera Furniture“ prizo (125 cm) triumfavo Austėja Banytė su Ali Baba, simboliškai užbaigdama itin sėkmingą Lietuvos raitelių pasirodymą Lenkijoje.
Aistis Vitkauskas su Commander VG dalyvavo 5 žvaigždučių kategorijos jojimo trikovės varžybose Prancūzijoje, kur užėmė 35-ą vietą. Nugalėjo tituluotas Naujosios Zelandijos raitelis Timas Price‘as su Jarillo, kuriam atiteko net 50 000 eurų.
Ištvermės jojimo varžybose Ispanijoje Aistė Razmienė su Espionne de Gion buvo 4-a, o su Apolo de Terron – 12-a.
Estijoje 40 km lenktynėse triumfavo Daniel Neidorf su Laava. Agata Vdovenko su Mokhtar Kassari liko 8-a.
80 km distancijoje Amelija Oliškevičiūtė su Milords buvo 8-a, Nojus Vilbikas su Samsara VH – 9-as, o Gabija Acutė su K-ur nefinišavo. Austėja Čiužaitė su Žėručiu 50 km lenktynėse finišavo 5-a.
Alisija Zabavska su MSA Silver Gazal pasiekė dar vieną pergalę kitoje Atlanto pusėje. Šį kartą lietuvė nugalėjo 50 mylių (beveik 80,5 km) lenktynėse Misisipės valstijoje (JAV).
