  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Prieš lemiamą lietuvėms Europos kerlingo čempionato dieną – variantų miškas

2025-11-26 20:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 20:38

Suomijoje prie kulminacijos artėja Europos moterų kerlingo čempionatas. Trigubai daugiau pergalių nei savo debiutiniame čempionate pernai iškovojusi Lietuvos moterų rinktinė vis dar nėra garantuota dėl išlikimo elito divizione. Viskas spręsis paskutiniame grupės etapo ture ketvirtadienį.

Rūta Blažienė („World Curling“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Trigubai daugiau pergalių nei savo debiutiniame čempionate pernai iškovojusi Lietuvos moterų rinktinė vis dar nėra garantuota dėl išlikimo elito divizione. Viskas spręsis paskutiniame grupės etapo ture ketvirtadienį.

Virginijos Paulauskaitės komanda, kuriai taip pat atstovauja Olga Dvojeglazova, Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, po įspūdingų trijų iš eilės pergalių pateko į nesėkmių ruožą.

Mūsiškės buvo labai netoli pratęstos pergalių serijos, tačiau po itin atkaklios kovos penktajame ture 5:6 nusileido Škotijos komandai, praėjusių metų Europos pirmenybių bronzos medalių laimėtojai.

Vėliau tik po nesėkmingų pabaigų Lietuvos akmenslydininkės 6:9 nusileido norvegėms ir 4:8 – danėms. Sunkiausiai susiklostė aštuntojo turo rungtynės trečiadienį, kai lietuvės 3:9 pralaimėjo šiose pirmenybėse dominuojančiai Senojo žemyno vicečempionei Švedijos rinktinei.

Turnyro lentelėje – tikra mėsmalė. Tik švedės su 7 pergalėmis jau yra ramios dėl vietos pusfinalyje. Taip pat jau aišku, kad su aukščiausiu divizionu atsisveikins visus aštuonis mačus pralaimėjusi Čekijos komanda. Visa kita bus išsiaiškina devintajame ture ketvirtadienį ryte.

Kol kas arčiausiai pusfinalio yra po penkias pergales turinčios Danijos, Norvegijos ir Šveicarijos komandos. Už jų rikiuojasi Italija, Škotija ir Turkija su keturiais laimėjimais. Lietuvos rinktinė kartu su Vokietija turi po tris pergales ir penkis pralaimėjimus bei dalinasi 8-9 pozicijas.

Tarpusavio rungtynes lietuvės laimėjo, tačiau jei po lygiai pergalių surinks daugiau komandų, viską lems paskutinio akmens iššūkio (DSC) rodiklis.

Ketvirtadienį ryte V. Paulauskaitės komanda susitiks su Turkijos ekipa. Vokietės žais su škotėmis. Jei škotės nugalės vokietes, lietuvės išsaugos aštuntą vietą. Kitu atveju, Lietuvos rinktinei yra būtina pergalė prieš turkes. Tuomet galutinė rikiuotė paaiškėtų po visų susitikimų.

Likusios akistatos tarp Šveicarijos ir Norvegijos, Švedijos ir Danijos bei Italijos ir Čekijos lietuvėms įtakos nebeturės.

Praėjusiais metais Europos čempionato elite debiutavusi Lietuvos rinktinė užėmė aštuntąją vietą. Tuomet mūsiškės pasiekė vienintelę pergalę ir pagal papildomus rodiklius aplenkė Vengrijos ir Estijos komandas.

Olga Dvojeglazova („World Curling“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Sensacija ant suomiško ledo: Lietuvos kerlingo rinktinė nugalėjo Europos čempiones
„World Curling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
Puikus startas: Europos moterų kerlingo čempionate – pirmoji Lietuvos rinktinės pergalė
„World Curling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
Moterų kerlingo rinktinė Europos čempionate sieks įsitvirtinti elite

