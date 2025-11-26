Kyla pasipiktinimas: Rusijos kariui suteiktas „neutralaus atleto“ statusas

„Neutralūs atletai“ įprastai neturėtų būti susiję su Rusijos karinėmis struktūromis, bet to negalima pasakyti apie vieną iš minėto šešeto narių – Matvejų Perestoroniną. Jis net ir prasidėjus rusų plataus masto invazijai į Ukrainą priklausė okupantų kariuomenei. Apie tai prabilo Ukrainos skeletonininkas Vladyslavas Heraskevyčius.
„Visiškas absurdas. Asmeniui, kuris net ir prasidėjus pilno masto rusijos invazijai buvo rusijos armijos dalis, suteiktas „neutralus“ statusas ir leista dalyvauti tarptautinėse varžybose. Kadangi jis buvo kariškis invazijos pradžioje, nėra jokių įrodymų, kad jis nedalyvavo kare ar nebuvo pasiųstas į frontą. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad jis būtų nutraukęs ryšius su rusijos armija. CSKA svetainėse vis dar gausu informacijos apie šį tariamai „neutralų“ sportininką, kuri naudojama rusijos propagandos tikslais.
Kaip toks sportininkas apskritai gali praeiti „neutralumo“ patikros procesą, lieka atviras klausimas. Man tai – absurdas. Pagal tai, kaip vykdoma ši patikra, atrodo, kad net pats putinas ją praeitų“, – rašė V. Heraskevyčius.
Absolute madness 🤯— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) November 23, 2025
A person who, even after the start of russia’s full-scale invasion, was part of the russian army has been granted “neutral” status and allowed to compete in international competitions @FIL_Luge.
Since he was a soldier at the time the war began, there is no… pic.twitter.com/kkiiE14yJp
