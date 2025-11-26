 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kyla pasipiktinimas: Rusijos kariui suteiktas „neutralaus atleto“ statusas

2025-11-26 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 19:03

Tarptautinė rogučių sporto federacija (FIL) pranešė, kad šešiems Rusijos sportininkams suteikė „neutralių atletų" statusą. Tai reiškia, kad jie galės startuoti tarptautinėse varžybose ir siekti vietų 2026 m. žiemos olimpiadoje.

Matvejus Perestoroninas | Organizatorių nuotr.

Tarptautinė rogučių sporto federacija (FIL) pranešė, kad šešiems Rusijos sportininkams suteikė „neutralių atletų“ statusą. Tai reiškia, kad jie galės startuoti tarptautinėse varžybose ir siekti vietų 2026 m. žiemos olimpiadoje.

0

„Neutralūs atletai“ įprastai neturėtų būti susiję su Rusijos karinėmis struktūromis, bet to negalima pasakyti apie vieną iš minėto šešeto narių – Matvejų Perestoroniną. Jis net ir prasidėjus rusų plataus masto invazijai į Ukrainą priklausė okupantų kariuomenei. Apie tai prabilo Ukrainos skeletonininkas Vladyslavas Heraskevyčius.

„Visiškas absurdas. Asmeniui, kuris net ir prasidėjus pilno masto rusijos invazijai buvo rusijos armijos dalis, suteiktas „neutralus“ statusas ir leista dalyvauti tarptautinėse varžybose. Kadangi jis buvo kariškis invazijos pradžioje, nėra jokių įrodymų, kad jis nedalyvavo kare ar nebuvo pasiųstas į frontą. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad jis būtų nutraukęs ryšius su rusijos armija. CSKA svetainėse vis dar gausu informacijos apie šį tariamai „neutralų“ sportininką, kuri naudojama rusijos propagandos tikslais.

Kaip toks sportininkas apskritai gali praeiti „neutralumo“ patikros procesą, lieka atviras klausimas. Man tai – absurdas. Pagal tai, kaip vykdoma ši patikra, atrodo, kad net pats putinas ją praeitų“, – rašė V. Heraskevyčius.

