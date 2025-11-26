Justina Mikulskytė Tunise nepaliko vilčių italų tenisininkei

Mačo pradžioje italė dar bandė priešintis lietuvei (3:1, 3:3). Visgi, vėliau J. Mikulskytė laimėjo net 9 geimus iš eilės, o antrajame sete įteikė varžovei „riestainį“.
J. Mikulskytei pergalė atnešė 4 WTA vienetų reitingo taškus ir 462 JAV dolerius. Jos varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Dvejetų varžybose lietuvė šį kartą nestartuos.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
