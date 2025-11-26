 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė Tunise nepaliko vilčių italų tenisininkei

2025-11-26 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 18:30

Tunise prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyre trečiadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-221) per 66 minutes 6:3, 6:0 pranoko nuo kvalifikacijos startavusią italę Francescą Dell‘Ederą (WTA-1265).

Justina Mikulskytė (Federacion Canaria de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Tunise prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyre trečiadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-221) per 66 minutes 6:3, 6:0 pranoko nuo kvalifikacijos startavusią italę Francescą Dell‘Ederą (WTA-1265).

REKLAMA
0

Mačo pradžioje italė dar bandė priešintis lietuvei (3:1, 3:3). Visgi, vėliau J. Mikulskytė laimėjo net 9 geimus iš eilės, o antrajame sete įteikė varžovei „riestainį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Mikulskytei pergalė atnešė 4 WTA vienetų reitingo taškus ir 462 JAV dolerius. Jos varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Dvejetų varžybose lietuvė šį kartą nestartuos.

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų