TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Šveicarijos rinktinės gynėjas papildė Šiaulių klubą

2025-11-26 17:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 17:43

Išretėjusi „Šiaulių“ komanda pildo sudėtį. Krepsinis.net informacija buvo patvirtinta oficialiai – į Lietuvą atvykstaSelimas Fofana.

S.Fofana žais Šiauliuose (FIBA Europe nuotr.)

