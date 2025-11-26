 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ukrainos tenisininkės pabėgimo istorija: šalies prezidentą supykdęs tėvas, uždrausta zona ir susidūrimas su Rusijos tanku

2025-11-26 17:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 17:01

24-erių Ukrainos tenisininkė Oleksandra Olijnykova neseniai pasiekė rekordines karjeros aukštumas WTA reitinge. O. Olijnykova įveikė simbolinę ribą – pateko į reitingo šimtuką ir dabar rikiuojasi 95-a. Šia proga žiniasklaida prisiminė neeilinę tenisininkės istoriją link šio sporto elito.

Oleksandra Olijnykova | Instagram.com nuotr

24-erių Ukrainos tenisininkė Oleksandra Olijnykova neseniai pasiekė rekordines karjeros aukštumas WTA reitinge. O. Olijnykova įveikė simbolinę ribą – pateko į reitingo šimtuką ir dabar rikiuojasi 95-a. Šia proga žiniasklaida prisiminė neeilinę tenisininkės istoriją link šio sporto elito.

1

„Mano gyvenimas yra tarsi didelis nuotykis. Ne visi nutikimai būna malonūs, man su šeima jau teko daug ką išgyventi. Galiu pasakyti tie, kad gyvename tikrai nenuobodžiai“, – sakė O. Olijnykova.

Ukrainietė gimė Kyjive, bet būdama vos 10-ies kartu su šeima pabėgo į Kroatiją. Žiniasklaidos teigimu, tokį sprendimą priėmė O. Olijnykovos tėvas, užsitraukęs tuometinio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus rūstybę. Anot šaltinių, tenisininkės tėvo kompanija gamino marškinėlius, puodelius ir kitą atributiką su V. Janukovičių pašiepiančiais šūkiais.

„Pamenu, kai man buvo gal 10 metų tėtis su mama pasakė, kad policininkai griauna mūsų šeimos įmonę. Tada keletas televizijos kanalų rodė reportažus apie mano tėtį. Buvo keista jį matyti ekrane. Vieną vakarą tėvas vėlai grįžo namo, liepė visiems išjungti telefonus ir per 30 min. susikrauti daiktus. Palikome net savo augintinius ir skubiai išvykome į Kroatiją. Tik vėliau močiutė atvežė mūsų katę, kuri vėliau dar gyveno 5 metus su mumis, o mūsų žiurkėnas, paliktas vienas, greitai nugaišo“, – sakė ukrainietė.

Anot tenisininkės, kelionė į Zagrebą (Kroatija) klostėsi sunkiai, nes dėl GPS klaidos šeima nuklydo į uždraustą zoną Padniestrėje.

„Pamenu, kad mama verkė visą kelią, o aš galvojau apie tai, kad būsiu priversta praleisti svarbų teniso turnyrą Ukrainoje. Tėtis man tada pasakė, kad mano karjera tenise visada bus prioritetas ir tai mane kiek nuramino. Vėliau mes paklydome ir buvome sustabdyti Rusijos tanko bei kareivių. Tai nutiko Padniestrėje. Mūsų GPS parodė klaidingą informaciją ir mes nuvažiavome į kažkokią uždraustą zoną. Ankstyvą rytą pasiekėme Kišiniovą, kur apsistojome siaubingame viešbutyje. Ten ropojo didžiuliai tarakonai. Kitą dieną persikėlėme į geresnį viešbutį ir vėliau kelionė buvo sklandesnė“, – teigė O. Olijnykova.

Ukrainietė jau buvo pradėjusi ginti Kroatijos garbę, bet nuo 2022 m. vėl nusprendė atstovauti gimtinei.

O. Olijnykova taip pat spėjo išgarsėti unikaliu sprendimu, bandydama užsidirbti. 2021 m. ukrainietė už maždaug 5000 JAV dolerių pardavė reklamos teises į savo dešinės rankos gabalėlį.

„Kiekvieną kartą, kai žengsiu į kortą, ant dešinės rankos galėsiu nupiešti ar pareklamuoti tai, ką pageidausite“, – sakė O. Olijnykova.

