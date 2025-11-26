Matas Vasiliauskas pasitraukė iš ITF teniso turnyro Pietų Korėjoje

Lietuvis pagal reitingą pateko tiesiai į pagrindinį etapą, bet pirmajame rate 0:6, 0:3 atsiliko nuo taivaniečio Chun-Chieno Hou (ATP-1757) bei atsisakė tęsti mačą. Beje, taivanietis į pagrindinį etapą pateko tik po kvalifikacijos.
M. Vasiliauskas už žaidimą vienetuose turėtų gauti 156 JAV dolerius. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!