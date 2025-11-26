 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas pasitraukė iš ITF teniso turnyro Pietų Korėjoje

2025-11-26 09:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 09:42

Pietų Korėjoje vykstantis ITF serijos vyrų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė 23-ejų Matui Vasiliauskui (ATP-1270).

Matas Vasiliauskas | Organizatorių nuotr.

Pietų Korėjoje vykstantis ITF serijos vyrų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė 23-ejų Matui Vasiliauskui (ATP-1270).

REKLAMA
0

Lietuvis pagal reitingą pateko tiesiai į pagrindinį etapą, bet pirmajame rate 0:6, 0:3 atsiliko nuo taivaniečio Chun-Chieno Hou (ATP-1757) bei atsisakė tęsti mačą. Beje, taivanietis į pagrindinį etapą pateko tik po kvalifikacijos.

M. Vasiliauskas už žaidimą vienetuose turėtų gauti 156 JAV dolerius. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų