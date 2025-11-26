 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje – ekstremalios oro sąlygos: skubiai įspėja dėl kelionių automobiliu

2025-11-26 12:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 12:01

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja gyventojus, kokie darbai dėl snygio vykdomi sostinėje.

Eismas iškritus sniegui (nuotr. Robertas Riabovas / BNS)
6

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja gyventojus, kokie darbai dėl snygio vykdomi sostinėje.

REKLAMA
0

Informuojama, kad nuo meteorologinio reiškinio pradžios jau iškrito 4 cm sniego.

„Vakar vakare į gatves išvažiavę 50 Grinda valytuvų tęsiantis snygiui ir toliau tęsia darbus – I, II ir III lygių gatvėse technika trasas  valo jau 3 kartą. Šiuo metu gatvėse ima susidarinėti šlapio sniego masė, tad į gatves siunčiame verstuvus. 3 kartą nuvalius 3 I, II ir III lygio gatves, bus valomos ir barstomos IV ir V lygių gatvės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausias kelininkų dėmesys šiuo metu skiriamas intensyviausio eismo gatvėms mieste bei gatvėms kaip Geležinio Vilko, Laisvės prospektas, Vakarinis ir Pietinis aplinkkeliai, taip pat gatvėms, kuriomis kursuoja viešasis transportas.  Prevenciškai nuvalyti 1382 km sostinės gatvių.

REKLAMA
REKLAMA

Mažosios gatvelės bus intensyviau valomos  po to, kai baigs snigti. Miesto viešąsias erdves ir takus prižiūrintys tvarkytojai saugiu pėsčiųjų judėjimu rūpinasi nuo 4 val. ryto.

REKLAMA

Mieste takus valė ir barstė mažoji (87) ir didžioji (157) technika bei 480 darbuotojų. Pėsčiųjų trasos pravažiuotos jau bent po du kartus ir pradėtas maršrutų kartojimas. Iš viso nuvažiuota 2928 km“, – nurodoma panešime.

Eismas iškritus sniegui
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eismas iškritus sniegui

Lietuvoje – ekstremalios orų sąlygos

Savivaldybė tvirtina esanti pasiruošusi ekstremalioms oro sąlygoms, deda visas pastangas, kad judėjimas mieste būtų kuo saugesnis ir sklandenis.

„Prašome gyventojų keliones planuoti su laiko atsarga, neskubėti, saugoti save ir kitus. 

Pastebėję pavojingus ruožus, gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpas, informuokite savo seniūniją, praneškite tel.1664 ar 1355“, – informuojama.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žiema (tv3.lt koliažas)
Audringa stichija pasiekė Lietuvą: įspėja dėl orų šiąnakt – štai kas laukia (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų