Lietuvoje – ekstremalios oro sąlygos: skubiai įspėja dėl kelionių automobiliu

Informuojama, kad nuo meteorologinio reiškinio pradžios jau iškrito 4 cm sniego.
„Vakar vakare į gatves išvažiavę 50 Grinda valytuvų tęsiantis snygiui ir toliau tęsia darbus – I, II ir III lygių gatvėse technika trasas valo jau 3 kartą. Šiuo metu gatvėse ima susidarinėti šlapio sniego masė, tad į gatves siunčiame verstuvus. 3 kartą nuvalius 3 I, II ir III lygio gatves, bus valomos ir barstomos IV ir V lygių gatvės.
Didžiausias kelininkų dėmesys šiuo metu skiriamas intensyviausio eismo gatvėms mieste bei gatvėms kaip Geležinio Vilko, Laisvės prospektas, Vakarinis ir Pietinis aplinkkeliai, taip pat gatvėms, kuriomis kursuoja viešasis transportas. Prevenciškai nuvalyti 1382 km sostinės gatvių.
Mažosios gatvelės bus intensyviau valomos po to, kai baigs snigti. Miesto viešąsias erdves ir takus prižiūrintys tvarkytojai saugiu pėsčiųjų judėjimu rūpinasi nuo 4 val. ryto.
Mieste takus valė ir barstė mažoji (87) ir didžioji (157) technika bei 480 darbuotojų. Pėsčiųjų trasos pravažiuotos jau bent po du kartus ir pradėtas maršrutų kartojimas. Iš viso nuvažiuota 2928 km“, – nurodoma panešime.
Lietuvoje – ekstremalios orų sąlygos
Savivaldybė tvirtina esanti pasiruošusi ekstremalioms oro sąlygoms, deda visas pastangas, kad judėjimas mieste būtų kuo saugesnis ir sklandenis.
„Prašome gyventojų keliones planuoti su laiko atsarga, neskubėti, saugoti save ir kitus.
Pastebėję pavojingus ruožus, gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpas, informuokite savo seniūniją, praneškite tel.1664 ar 1355“, – informuojama.
