„Šiaulių“ žvaigždė gali pasukti į Graikiją

„Mundo Deportivo“ skelbia, kad krepšininkas yra arti susitarimo su Salonikų PAOK klubu. Jame žaidžia Tomas Dimša.
Teigiama, kad krepšininkas vis dar siekia vietos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), dėl to ieško palankesnės terpės atsiskleisti.
26 metų 201 cm ūgio amerikietis Lietuvos krepšinio lygoje per 27 minutes pelnė 14,7 taško, atkovojo 3,8 kamuolio, atliko 1,4 perdavimo bei rinko 14,7 naudingumo balo.
