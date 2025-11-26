 
„Šiaulių“ žvaigždė gali pasukti į Graikiją

2025-11-26 16:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 16:54

„Šiauliuose“ žaidžiantis Cameronas Reddishas gali pakeisti klubą.

C.Reddishas į Šiaulius gali negrįžti (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Šiauliuose“ žaidžiantis Cameronas Reddishas gali pakeisti klubą.

„Mundo Deportivo“ skelbia, kad krepšininkas yra arti susitarimo su Salonikų PAOK klubu. Jame žaidžia Tomas Dimša.

Teigiama, kad krepšininkas vis dar siekia vietos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), dėl to ieško palankesnės terpės atsiskleisti.

26 metų 201 cm ūgio amerikietis Lietuvos krepšinio lygoje per 27 minutes pelnė 14,7 taško, atkovojo 3,8 kamuolio, atliko 1,4 perdavimo bei rinko 14,7 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

