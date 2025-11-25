Egipte – triuškinanti Lukošiūtės ir porininkės pergalė prieš neutralias tenisininkes

Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti kitą neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.
Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) savo starto dar laukia. Pirmajame rate lietuvė žais su kvalifikaciją įveikusia itale Sara Milanese (ITF-426).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
