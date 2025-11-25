 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Egipte – triuškinanti Lukošiūtės ir porininkės pergalė prieš neutralias tenisininkes

2025-11-25 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 20:45

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhusein Abdel Aziz 6:1, 6:1 sutriuškino neutralias atletes – Sofiją Gapankovą ir Maryją Prudnikavą. Detalesnė mačo statistika nepateikiama.

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhusein Abdel Aziz 6:1, 6:1 sutriuškino neutralias atletes – Sofiją Gapankovą ir Maryją Prudnikavą. Detalesnė mačo statistika nepateikiama.

REKLAMA
0

Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti kitą neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) savo starto dar laukia. Pirmajame rate lietuvė žais su kvalifikaciją įveikusia itale Sara Milanese (ITF-426).

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų