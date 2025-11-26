Andrė Lukošiūtė iškovojo pergalę ITF moterų teniso turnyro Egipte vienetų starte

Pirmajame sete lietuvė nerealizavo visų 3 „break pointų“, pralaimėjo vieną savo padavimų seriją ir paleido italę į priekį. Antrajame sete A. Lukošiūtė 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, dešimtajame geime realizavo „set pointą“ paduodant italei. Trečiajame sete abi tenisininkės turėjo po 3 „break pointus“: italė visas savo progas iššvaistė, o lietuvė 2 kartus laimėjo oponentės padavimų serijas.
A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Lietuvės varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.
A. Lukošiūtė Egipte dalyvauja ir dvejetų varžybose, kur su egiptiete Lamis Alhusein Abdel Aziz jau iškopė į ketvirtfinalį. Ten jos bandys nugalėti neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!