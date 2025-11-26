 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė iškovojo pergalę ITF moterų teniso turnyro Egipte vienetų starte

2025-11-26 18:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 18:24

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pagrindinio etapo starte trečiadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 2 valandas 17 minučių 3:6, 6:4, 6:1 įveikė nuo kvalifikacijos startavusią italę Sarą Milanesę (ITF-426).

Andrė Lukošiūtė prieš Nicolę Khirin | S.Čirbos nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvė nerealizavo visų 3 „break pointų“, pralaimėjo vieną savo padavimų seriją ir paleido italę į priekį. Antrajame sete A. Lukošiūtė 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, dešimtajame geime realizavo „set pointą“ paduodant italei. Trečiajame sete abi tenisininkės turėjo po 3 „break pointus“: italė visas savo progas iššvaistė, o lietuvė 2 kartus laimėjo oponentės padavimų serijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Lietuvės varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.

A. Lukošiūtė Egipte dalyvauja ir dvejetų varžybose, kur su egiptiete Lamis Alhusein Abdel Aziz jau iškopė į ketvirtfinalį. Ten jos bandys nugalėti neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

