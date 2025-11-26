Šveicarijos rinktinės gynėjas papildys Šiaulių klubą

Krepsinis.net žiniomis, pasirašyti kontraktą su komanda netrukus turi Selimas Fofana.
26 metų 193 cm ūgio įžaidėjas šį sezoną rungtyniavo Rumunijoje, Brašovo „Corona“ klube, kur vietos pirmenybėse per 17 minučių pelnė 5,7 taško, atkovojo 1≤6 kamuolio, atliko 1,9 perdavimo bei rinko 4 naudingumo balus.
FIBA Europos taurėje skaičiai 29 minutes siekia 14,5 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 13,8 naudingumo balo.
S.Fofana yra Šveicarijos rinktinės žaidėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!