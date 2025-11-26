 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vokietijos klubas atsisveikino su Melnikova: Putino šalininkės elgesys sukėlė skandalą

2025-11-26 18:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 18:44

Po kilusio skandalo Vokietijos sportinės gimnastikos klubas „TSV Tittmoning-Chemnitz“ nusprendė nutraukti sutartį su pasaulio čempione iš RusijosAngelina Melnikova.

Angelina Melnikova | Scanpix nuotr.

0

Prieš kurį laiką Vladimiro Putino gerbėja sudarė kontraktą su „TSV Tittmoning-Chemnitz“ dviem paskutiniams „Bundesliga“ pirmenybių turams. Viename iš turų ji pasirodė, bet finaliniame etape nestartuos, nes buvo atleista.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negavau kvietimo į Bundeslygos finalą. Deja, visuomenės dėmesys ir politinės diskusijos užvirė daug aštresnės, nei organizatoriai tikėjosi.

Esu dėkinga klubui už galimybę dalyvauti pusfinalyje ir, svarbiausia, už pagarbų ir malonų elgesį su manimi. Vokietijoje sulaukiau daug palaikymo iš žiūrovų, sportininkų, trenerių ir teisėjų. Sporto arena yra vieta, kur sportininkai susitinka ir parodo, ką gali, darydami tai, kas jiems patinka. Būtent sportas suteikia galimybę parodyti savo darbo rezultatus ir meistriškumą.

Kiekvienas nusipelno lygių galimybių visose gyvenimo srityse, o kiekvienas sportininkas nusipelno varžytis sporto arenoje, kad įgyvendintų savo svajones. Tikiu ir tikiuosi, kad situacija greitai pagerės ir kiekvienas sportininkas galės netrukdomai daryti tai, kas jam patinka“,– rašė A. Melnikova.

2022 m., nepraėjus nė 3 mėnesiams po rusų plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, A. Melnikova lankėsi Rusijos „Pergalės dienos“ parade, pozavo nuotraukai demonstruodama „Z“ simbolį ir dėkojo Rusijos karo veteranams.

Socialiniuose tinkluose A. Melnikovos veikla irgi niekam neturėjo palikti abejonių. Ji prašė aukoti pinigus gimnastei, kurios tėvas žuvo „specialiosios karinės operacijos“ metu, taip pat pamėgo ne vieną įrašą, kuriame buvo reiškiamas palaikymas karo veiksmams Ukrainoje.

Šių metų balandį A. Melnikova su „Vieningosios Rusijos“ partija dalyvavo rinkimuose Voroneže, bet po kiek laiko atsiėmė kandidatūrą, pareikšdama, kad sportą jai per sunku suderinti su politika.

Nieko nuostabaus, kad V. Putinas pasveikino A. Melnikovą iš karto po to, kai ši laimėjo pasaulio čempionatą.

Dėl visų šių priežasčių iki šiol nesuprantama, kodėl tarptautinė gimnastikos federacija suteikė A. Melnikovai „neutralios atletės“ statusą. Pati federacija savo sprendimo nekomentuoja.

