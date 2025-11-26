Vokietijos klubas atsisveikino su Melnikova: Putino šalininkės elgesys sukėlė skandalą

Prieš kurį laiką Vladimiro Putino gerbėja sudarė kontraktą su „TSV Tittmoning-Chemnitz“ dviem paskutiniams „Bundesliga“ pirmenybių turams. Viename iš turų ji pasirodė, bet finaliniame etape nestartuos, nes buvo atleista.
NEW: Pro-Putin Russian gymnast Angelina Melnikova will NOT perform for Chemnitz at this weekend's Bundesliga finals.
Asked by DW if Melnikova would compete, club coach Tatjana Bachmayer replied: "No, she will not."
Bachmayer said she'd comment further once the finals were over. pic.twitter.com/U4qf2tQRJtREKLAMAREKLAMA— Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 24, 2025
„Negavau kvietimo į Bundeslygos finalą. Deja, visuomenės dėmesys ir politinės diskusijos užvirė daug aštresnės, nei organizatoriai tikėjosi.
Esu dėkinga klubui už galimybę dalyvauti pusfinalyje ir, svarbiausia, už pagarbų ir malonų elgesį su manimi. Vokietijoje sulaukiau daug palaikymo iš žiūrovų, sportininkų, trenerių ir teisėjų. Sporto arena yra vieta, kur sportininkai susitinka ir parodo, ką gali, darydami tai, kas jiems patinka. Būtent sportas suteikia galimybę parodyti savo darbo rezultatus ir meistriškumą.
Kiekvienas nusipelno lygių galimybių visose gyvenimo srityse, o kiekvienas sportininkas nusipelno varžytis sporto arenoje, kad įgyvendintų savo svajones. Tikiu ir tikiuosi, kad situacija greitai pagerės ir kiekvienas sportininkas galės netrukdomai daryti tai, kas jam patinka“,– rašė A. Melnikova.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMAREKLAMA
2022 m., nepraėjus nė 3 mėnesiams po rusų plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, A. Melnikova lankėsi Rusijos „Pergalės dienos“ parade, pozavo nuotraukai demonstruodama „Z“ simbolį ir dėkojo Rusijos karo veteranams.
Socialiniuose tinkluose A. Melnikovos veikla irgi niekam neturėjo palikti abejonių. Ji prašė aukoti pinigus gimnastei, kurios tėvas žuvo „specialiosios karinės operacijos“ metu, taip pat pamėgo ne vieną įrašą, kuriame buvo reiškiamas palaikymas karo veiksmams Ukrainoje.
Šių metų balandį A. Melnikova su „Vieningosios Rusijos“ partija dalyvavo rinkimuose Voroneže, bet po kiek laiko atsiėmė kandidatūrą, pareikšdama, kad sportą jai per sunku suderinti su politika.
Nieko nuostabaus, kad V. Putinas pasveikino A. Melnikovą iš karto po to, kai ši laimėjo pasaulio čempionatą.
Dėl visų šių priežasčių iki šiol nesuprantama, kodėl tarptautinė gimnastikos federacija suteikė A. Melnikovai „neutralios atletės“ statusą. Pati federacija savo sprendimo nekomentuoja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!